Francja: Premier Morawiecki spotkał się z przedstawicielami Francuskiego Związku Pracodawców

Premier Mateusz Morawiecki na zakończenie jednodniowej wizyty w Paryżu w środę spotkał się z przedstawicielami Francuskiego Związku Pracodawców MEDEF, w tym z jego przewodniczącym Geoffreyem Roux de Bezieuxem.

Wizytę w Paryżu premier Morawiecki rozpoczął od złożenia kwiatów pod płytą "Solidarności", upamiętniającą masowe demonstracje Polaków i Francuzów w grudniu 1981 r. na znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz poparcia dla NSZZ "Solidarność".

Następnie premier spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W rozmowach brali udział także minister ds. UE Konrad Szymański i wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Przed spotkaniem w Pałacu Elizejskim premier Morawiecki i prezydent Macron podkreślali potrzebę zwiększenia produkcji szczepionek w krajach UE i solidarności w ich podziale.

Szef polskiego rządu akcentował znaczenie solidarności w procesie szczepień i "europeizacji" elementów produkcji w kluczowych sektorach.

"Wspieram Francję w tym głosie, żeby część produkcji, która przez poprzednie 20-30 lat została +wyoutsourcowana+ poza Europę, z powrotem wracała do Europy, do Polski, do Francji, to niezwykle ważne dla europejskiej autonomii w obszarze produkcji w dziedzinach fundamentalnie ważnych" - mówił Morawiecki.

Z kolei Macron zaznaczył, że pandemia wymaga zbiorowego działania i stworzenia wspólnej platformy zakupu szczepionek, tak aby żadne z państw nie było pominięte przy ich zakupie.

"Będziemy bronić wspólnego frontu walki z pandemią, tak abyśmy mogli produkować szczepionki i by Europa mogła mieć więcej zaszczepionych osób" - mówił.

Szef polskiego rządu i prezydent Francji wśród tematów rozmów wymieniali także inwestycje dwustronne, w tym dotyczące infrastruktury kolejowej i cyfrowej, bieżącą agendę unijną, w tym Fundusz Odbudowy, kwestie związane z obronnością i transformacją energetyczną.

Spotkanie premiera Morawieckiego z przedstawicielami Francuskiego Związku Pracodawców było ostatnim punktem jego wizyty w stolicy Francji.

Z Paryża Mateusz Roszak