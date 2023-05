Francja: Premier Morawiecki w „L’Opinion” na 3 Maja: Polska jest jedną z najstarszych demokracji nowoczesnej Europy

3 maja 1791 r. Polska stała się kolebką konstytucjonalizmu w Europie kontynentalnej, jest jedną z najstarszych demokracji nowoczesnej Europy; tylko państwo narodowe, a nie ponadnarodowa federacja, może być wiarygodnym gwarantem wolności swoich obywateli – pisze premier Mateusz Morawiecki w środę we francuskim dzienniku „L’Opinion”.

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja "l'Opinion" publikuje we współpracy z miesięcznikiem "Wszystko co Najważniejsze" artykuły na temat znaczenia Konstytucji 3 maja autorstwa premiera Mateusza Morawieckiego, szefa służby dyplomatycznej Arkadego Rzegockiego, szefa Instytutu Nowych Mediów Eryka Mistewicza oraz polityka i publicysty Jana Rokity.

"3 maja 1791 r. Polska stała się kolebką konstytucjonalizmu w Europie kontynentalnej. Pod koniec XVIII w. była to wyspa wolności otoczona morzem absolutyzmu, którego szalejące fale osiągnęły apogeum w totalitaryzmach XX w., siejąc krwawe spustoszenie" - pisze Morawiecki.

Premier osadza Konstytucję 3 maja w szerokim kontekście historycznym. "Polska leży w samym sercu Europy. Nie znajdujemy się ani w wyimaginowanej Europie Wschodniej francuskich filozofów, ani w Mitteleuropie niemieckich ministrów. Mamy własną tożsamość, która rozwija się od tysiąca lat. Twórcy Konstytucji 3 maja - nasi ojcowie założyciele - dobrze o tym wiedzieli i połączyli pierwotną myśl polityczną Oświecenia z tradycjami mocno zakorzenionymi w naszej kulturze politycznej od kilku stuleci" - podkreśla.

"Polska nie jest +młodą demokracją+, ale jedną z najstarszych demokracji nowoczesnej Europy - starszą siostrą, a nie córką innych europejskich demokracji. I Rzeczpospolita wskrzesiła tradycje republikańskie zrodzone w starożytnym Rzymie" - zauważa Morawiecki.

Premier przypomina w kontekście wojny na Ukrainie, że wolność nigdy nie jest nam dana na zawsze: "Los Konstytucji 3 maja daje nam lekcję. Tylko państwo narodowe - a nie ponadnarodowa federacja - może być wiarygodnym gwarantem wolności swoich obywateli". Tylko jako wspólnota zjednoczonych państw narodowych, szanujących wzajemną odrębność, Unia Europejska zachowa polityczną i moralną siłę, by przeciwstawić się rosyjskiemu imperializmowi i jego "carom" - podkreśla polski premier.

Szef polskiej służby zagranicznej w polskim MSZ Arkady Rzegocki analizuje kontekst geopolityczny związany z rocznicą ogłoszenia Konstytucji 3 maja: "W maju Polska świętuje również przynależność do zachodnich struktur, które nieodwracalnie zmieniły jej miejsce: 19 lat temu wstąpiła do Unii Europejskiej, a wcześniej do NATO. Te dwie daty - ogłoszenie Konstytucji i przystąpienie do Zachodu - zamykają ramy jej dziedzictwa: historii schyłku, ale i odnowę". "Podczas gdy wojna w Ukrainie rzuca cień w pokojowych wysiłkach Europy i jej architektury bezpieczeństwa, celebrowanie solidarności i wolność ma konkretne znaczenie" - podkreśla Rzegocki.

"Silny polski uniwersalizm odżył" - pisze z kolei Jan Rokita, omawiając unię polsko-litewską i obecne silne relacje z USA w kontekście aliansu europejsko-amerykańskiego.

3 Maja to jedno z najpiękniejszych polskich świąt ważnych do opowiedzenia Francuzom. Warto wciąż przypominać polską tradycję demokratyczną, pierwszą w Europie konstytucję, prawa wyborcze kobiet, miejsce schronienia dawane tak wielu prześladowanym nacjom i grupom religijnym, a znajdującym ochronę pod skrzydłami Rzeczpospolitej. Przecież z tradycji Konstytucji 3 maja wyrasta dzisiejsza solidarność z prześladowaną Ukrainą, a tu i Polacy, i Francuzi trzymają jeden front - podkreśla z kolei prezes Instytutu Nowych Mediów Eryk Mistewicz.

Teksty ukazały się w ramach najnowszej odsłony projektu "Opowiadamy Polskę światu", realizowanej przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu "Opowiadamy Polskę światu" opublikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.

ksta/ adj/