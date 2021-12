Francja: Premier: na początku 2022 roku Omikron będzie w kraju wariantem dominującym

Premier Francji Jean Castex powiedział w piątek, że na początku 2022 roku Omikron, który "błyskawicznie rozprzestrzenia się w Europie", stanie się w kraju dominującym wariantem koronawirusa. Oznajmił, że paszport covidowy powinien być zastąpiony przez "paszport szczepionkowy".

"Nie znamy jeszcze w pełni tego wariantu; o ile tempo, w jakim się rozprzestrzenia, wydaje się znacznie szybsze, to wydaje nam się, że nie jest on bardziej niebezpieczny od wariantu Delta" - podkreślił premier. Jak dodał, na razie dane wskazują na to, że pełne zaszczepienie wraz z dawką przypominającą chroni przed ciężkim przebiegiem Covidu-19.

Castex ocenił, że "jest niedopuszczalne, by kilka milionów Francuzów, którzy odmawiają zaszczepienia się, tworzyło zagrożenie życia dla całego kraju". W związku z tym na początku stycznia rząd przedłoży parlamentowi projekt ustawy, która zamieni paszport covidowy na "paszport szczepionkowy", wydawany na postawie pełnego zaszczepienia.

Premier zwrócił się do merów francuskich miast, by zrezygnowali z noworocznych koncertów i imprez, aby nie dopuścić do szybszego rozprzestrzeniania się wariantu Omikron. Zapowiedział też, że wynagrodzenie personelu szpitali za nadgodziny zostanie podwojone od poniedziałku.

Ze względu na błyskawiczne rozprzestrzenianie się wariantu Omikron premier zrezygnował z podróży do Jordanii, dokąd miał wyjechać 31 grudnia, a prezydent Emmanuel Macron odwołał wyjazd do Mali, gdzie miał się spotkać z francuskimi żołnierzami - podaje AFP.

Pałac Elizejski poinformował o decyzji prezydenta po posiedzeniu rady sanitarnej, które zwołano przy rozważyć nowe restrykcje w związku z kolejną falą pandemii - relacjonuje agencja.