Francja: Premier podczas ceremonii ku czci zabitej policjantki: zginęła, bo służyła krajowi

Stephanie Monferme służyła Francji i dlatego została zamordowana – powiedział w piątek premier Jean Castex podczas ceremonii ku czci policjantki zasztyletowanej przez terrorystę w podparyskim Rambouillet. Szef rządu mówił też o "islamskim fanatyzmie udającym religię".

"Stephanie została zamordowana, ponieważ reprezentowała francuską policję i państwo. Została zamordowana, ponieważ służyła Francji" - mówił szef rządu podczas ceremonii, która odbyła się kilka metrów od komisariatu, w którym w zeszły piątek doszło do ataku. 48-letnia policjantka została pchnięta nożem przy wejściu do posterunku przez pochodzącego z Tunezji napastnika. W wyniku odniesionych ran kobieta zmarła. Władze uznały, że był to akt islamistycznego terroru.

Na miejscu uroczystości postawiono duży biało-czarny portret zamordowanej, która pracowała w policji krajowej przez 28 lat. Ceremonia rozpoczęła się od minuty ciszy oraz krótkich przemówień kolegów zmarłej i mer Rambouillet, która określiła ją jako "wyjątkową kobietę", "matkę dwóch córek, która oddała swoje życie innym".

"Myślimy o Stephanie, myślimy o tych wszystkich, zbyt wielu, ofiarach barbarzyństwa" - podkreślił Castex, wspominając również zamordowanego nauczyciela Samuela Paty'ego, któremu terrorysta obciął głowę w październiku 2020 roku za pokazywanie karykatur proroka Mahometa podczas zajęć, oraz policjantów zamordowanych w 2016 r. Do tych zbrodni również doszło w departamencie Yvelines, w którym leży Rambouillet.

"Pracę, którą wykonywała Stephanie Monferm, wykonuje w policji codziennie 25 tys. osób" - przypomniał Castex, zaznaczając, że terrorysta zaatakował nieuzbrojoną kobietę z zaskoczenia, nie znając jej i nie dając jej szans na przeżycie.

Stephanie była pełną ciepła i radości osobą, przynosiła na komisariat własnoręcznie zrobione przez siebie i męża piekarza ciasta - wspominał zmarłą premier, podkreślając, że osierociła dwoje dzieci.

Premier Castex nazwał zamordowaną "bohaterką codzienności". Odznaczył funkcjonariuszkę pośmiertnie Legią Honorową. Szef rządu mówił również o "islamskim fanatyzmie", który określił jako "potwora" podającego się za religię, a będącego zbrodnią.

W ceremonii uczestniczyli policjanci i bliscy zamordowanej. Castexowi towarzyszyło sześciu ministrów, m.in. minister sprawiedliwości Eric Dupond-Moretti i szef ministerstwa spraw wewnętrznych Gerald Darmanin, jak również przewodniczący Senatu Gerard Larcher. Obecna była również przewodnicząca skrajnie prawicowego ugrupowania Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen oraz przedstawiciele innych partii opozycyjnych.

W czwartkowym pogrzebie Stephanie Monferme, który odbył się bez udziału kamer, w obecności rodziny i najbliższych zamordowanej, wziął udział prezydent Francji Emmanuel Macron.

Z Paryża Katarzyna Stańko