Francja: Premier: ponad 5 mln Francuzów zaszczepionych pierwszą dawką

Pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi otrzymało dotychczas ponad 5 mln Francuzów – poinformował w sobotę premier Jean Castex. To 7,6 proc. całej populacji i 9,6 proc. dorosłej populacji kraju.

"Wszystkim, którzy są zaangażowani w ochronę naszych współobywateli (…) dziękujemy za mobilizację. Jesteśmy zjednoczeni, pokonamy wirusa" - dodał szef rządu na Twitterze.

Około 250 tys. osób zaszczepiono w ciągu ostatniej doby, dzień wcześniej było to około 300 tys.

Ministerstwo zdrowia podaje, że od początku kampanii szczepień we Francji pierwszą dawkę otrzymało 5 061 738 osób. 2 236 066 osób otrzymało natomiast dwie dawki, tj. 3,3 proc. całej populacji i 4,3 proc. dorosłej populacji kraju.

Piątkowy dekret rządu zezwala na przeprowadzenie szczepień również strażakom i ratownikom.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 29 759 osób. Łączna liczba zarejestrowanych zakażeń od początku pandemii wzrosła do 4 045 319. W szpitalach zmarło 174 chorych z Covid-19, a całkowita liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii wzrosła do 90 315 - podała w sobotę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1087 chorych z Covid-19, 263 na oddziały intensywnej terapii.

Liczba pacjentów hospitalizowanych wynosi 24 671. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 4070 chorych.

Z Paryża Katarzyna Stańko