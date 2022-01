Francja: Premier ponownie złagodził protokół sanitarny w szkołach

Premier Francji Jean Castex po raz drugi w tym tygodniu złagodził pod wpływem protestów rodziców protokół sanitarny w szkołach, likwidując wymóg robienia testów PCR w przypadku wykrycia w klasie zakażenia koronawirusem.

Obecnie wystarczą trzy negatywne testy antygenowe w sytuacji zarejestrowania w klasie koronawirusa, aby uczeń, mający kontakt z zakażonym innym uczniem, mógł wrócić na zajęcia.

To drugie łagodzenie protokołu sanitarnego we francuskich szkołach w tym tygodniu pod wpływem protestów rodziców i związków zawodowych nauczycieli. Likwidacja wymogu robienia testów PCR ma odblokować laboratoria i apteki, przed którymi ustawiały się długie kolejki rodziców uczniów.

"Trzy autotesty będą bezpłatne" - zapowiedział premier Castex w stacji France 2. Dodał, że gdy w klasie zostanie stwierdzona infekcja, to "nie poprosimy od razu rodziców, aby przyszli i odebrali dziecko, poczekamy do końca dnia".

Według ostatnich danych 10 453, tj. około 2 proc. wszystkich klas jest zamkniętych we Francji z powodu pandemii koronawirusa. Na czwartek związki zawodowe nauczycieli zapowiedziały ogólnokrajowy strajk nauczycieli, którzy apelują do rodziców, aby nie posyłali dzieci w tym dniu do szkół.

Z Paryża Katarzyna Stańko