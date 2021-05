Francja: Premier: W końcu jesteśmy na etapie trwałego wychodzenia z kryzysu zdrowotnego

W końcu jesteśmy na etapie trwałego wychodzenia z kryzysu zdrowotnego – stwierdził w poniedziałek premier Jean Castex w wywiadzie dla dziennika „Le Parisien”.

"Oczywiście wyjście to będzie stopniowe, ostrożne, ale trend jest wyraźny, zbliżamy się do celu i to jest dobra wiadomość" - zapewnił premier Castex.

Pytany o zniesienie obowiązku noszenia maseczek, szef rządu nie wykluczył, że stanie się to latem.

W obliczu krytyków, którzy uważają, że ponowne otwarcie i luzowanie obostrzeń sanitarnych jest przedwczesne, Castex bronił "zrównoważonego systemu", który "przewiduje środki hamujące na wypadek, gdyby sytuacja epidemiczna wymknęłaby się lokalnie spod kontroli".

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 3 292. W szpitalach zmarło 292 chorych. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 106 713 - podała w poniedziałek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1 125 chorych, 265 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 131 do 25 666. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 4 870 chorych.

Od początku kampanii szczepień pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 18 107 426 osób (tj. 27 proc. populacji i 34,5 proc. osób dorosłych), a 7 984 274 również drugą (tj. 11,9 proc. populacji i 15,2 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 510 934 szczepienia, z czego 292 572 pierwszą dawką, a 218 362 również drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko