Francja: Prezes federacji szpitali wzywa do ogólnokrajowego lockdownu

Prezes francuskiej federacji szpitali Frederic Valletoux wezwał w piątek do ponownego ogólnokrajowego lockdownu w związku z sytuacją epidemiczną we Francji. Między rządem a przedstawicielami służby zdrowia narasta spór w tej sprawie.

Valletoux, który jest również burmistrzem podparyskiego Fontainebleau, powiedział telewizji LCI, że podczas gdy sytuacja w szpitalach jest pod kontrolą, pozostaje jednak "bardzo napięta" w wielu departamentach kraju.

Premier Francji Jean Castex powiedział w czwartek, że sytuacja związana z epidemią koronawirusa we Francji pozostaje niestabilna, ale nie ma potrzeby wprowadzania kolejnej, trzeciej już, ogólnokrajowej kwarantanny. Kilku czołowych francuskich lekarzy uważa tymczasem, że jest to konieczne.

Rząd prezydenta Emmanuela Macrona obstaje raczej za utrzymaniem godziny policyjnej, obowiązującej w całym kraju w godzinach od 18 do 6, niż za wprowadzaniem całkowitego lockdownu

Według oficjalnych danych z czwartku w ciągu ostatniej doby we Francji zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u 23 448 osób, co podniosło łączną liczbę wykrytych infekcji od początku epidemii do 3 274 608. W szpitalach zmarło przez ostatnią dobę 360 osób, tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 77 952. Francja jest szóstym krajem na świecie pod względem liczby infekcji i siódmym pod względem liczby zgonów w związku z Covid-19.

"We Francji wciąż znajdujemy się na wysokim pułapie (zakażeń i zgonów). W pewnym momencie będzie zbyt wysoki i aby go obniżyć, nowe środki restrykcyjne będą nieuniknione" - oceniła w radiu France Inter Karine Lacombe, kierująca oddziałem chorób zakaźnych w paryskim szpitalu Saint Antoine.

W czwartek podano, że 275 osób z koronawirusem zostało przyjętych w ciągu ostatniej doby we Francji na intensywną terapię, co daje łączną liczbę 3240 pacjentów z Covid-19 przebywających na OIOM-ach. Liczba pacjentów przebywających w szpitalach z powodu Covid-19 zmniejszyła się o 187 i wynosi obecnie 27 766. W ciągu doby do szpitali przyjęto 1752 pacjentów z koronawirusem.