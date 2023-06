Francja: Prezydenci Macron i Mattarella wspólnie zwiedzili wystawę w Luwrze „Neapol w Paryżu”

Prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydent Włoch Sergio Mattarella wspólnie zwiedzili w środę wystawę w Luwrze „Neapol w Paryżu”, na której pokazywane są arcydzieła włoskiego renesansu, a także dzieła z neapolitańskiego Muzeum Capodimonte.

Przywódcy rozmawiali o stosunkach francusko-włoskich, a pod koniec czerwca może dojść do wizyty we Francji premier Włoch Giorgii Meloni - poinformował Pałac Elizejski.

Relacje francusko-włoskie były w ostatnich tygodniach napięte po skrytykowaniu przez szefa francuskiego MSW Geralda Darmanina polityki migracyjnej Włoch i stwierdzeniu, że "Meloni sobie nie radzi" na tym polu.

Pałac Elizejski podkreślił "więzy zaufania i przyjaźni" między prezydentami Macronem i Mattarellą, ale także "wyjątkowe więzi, które łączą" oba kraje.

Na spotkaniu z dyplomatami we wtorek w Paryżu Mattarella przytoczył słowa wypowiedziane w lipcu 1943 roku przez generała Charles'a de Gaulle'a. Tuż po upadku faszyzmu we Włoszech, kiedy był to okres udręki - przypomniał prezydent Włoch - "de Gaulle mówił o +bliskim sąsiedztwie+ i +współzależności dwóch wielkich ludów łacińskich+".

"Stosunki między Włochami a Francją mają, jak wszyscy wiemy, wielowiekową historię. Waszym zadaniem będzie dalsze ich utrzymywanie" - podkreślił prezydent Mattarella.

Z Paryża Katarzyna Stańko