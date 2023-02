Francja: Prezydenci Macron i Zełenski udadzą się razem na szczyt UE w Brukseli

Prezydenci Francji i Ukrainy, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski, polecą wspólnie w czwartek rano z Paryża do Brukseli, by wziąć udział w nadzwyczajnym szczycie Unii Europejskiej - przekazał Pałac Elizejski. Zełenski w środę gościł w Londynie i Paryżu, gdzie spotkał się z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

Macron i Zełenski wylecą z bazy lotniczej Villacoublay pod Paryżem około godz. 8.30 i oczekuje się, że w Brukseli będą około godz. 10 - informuje AFP.

Tournee ukraińskiego prezydenta po Europie jest jego drugą wizytą zagraniczną od czasu rozpoczęcia 24 lutego 2022 roku prowadzonej na pełną skalę wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Pod koniec grudnia Zełenski był w USA i Polsce.

W środę Zełenski przyleciał do Londynu, gdzie spotkał się z premierem Rishi Sunakiem i wygłosił przemówienie przed połączonymi izbami brytyjskiego parlamentu. Został także przyjęty przez króla Karola III. Później udał się do Paryża, gdzie spotkał się z prezydentem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Prezydent Ukrainy zarówno w stolicy Wielkiej Brytanii, jak i Francji podkreślał konieczność dostarczania Kijowowi samolotów bojowych, argumentując, że są one potrzebne do zakończenia rosyjskiej agresji i przywrócenia pokoju w Europie.

Zełenski zapewne "powtórzy tę wiadomość na forum Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie ma również silne poparcie wschodnich krajów Wspólnoty, od Polski po państwa bałtyckie" - ocenia AFP.

Ukraiński prezydent będzie gościem nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, na którym agresja Rosji na Ukrainę będzie jednym z głównych tematów rozmów szefów państw i rządów UE. Ma też wygłosić przemówienie przed Parlamentem Europejskim.

Po spotkaniu z Zełenskim Macron i Scholz zapewnili, że będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, aż do zwycięstwa nad Rosją, ale nie odnieśli się jasno do sprawy samolotów - relacjonuje AFP.

Macron udekorował Zełenskiego Krzyżem Wielkim Legii Honorowej - najwyższym odznaczeniem, jaki głowa francuskiego państwa może przyznać swojemu zagranicznemu odpowiednikowi.