Francja: Prezydent Duda w „L’Opinion” na 11 listopada o umiłowaniu wolności przez Polaków

O umiłowaniu wolności przez Polaków piszą z okazji Święta Niepodległości na łamach francuskiego dziennika "L'Opinion" m.in. prezydent Andrzej Duda, prezes NBP Adam Glapiński, minister kultury Piotr Gliński, prezes IPN Karol Nawrocki, a także były szef MSZ Litwy Linas Linkeviczius, historyk Uniwersytetu Princeton prof. Harold James i były dyrektor departamentu w Yad Vashem Mordecai Paldiel.

"11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości. Hołd wobec pokoleń naszych przodków, którzy przez 123 lata walczyli o powrót niepodległej Polski na polityczną mapę Europy" - przypomina w "L'Opinion" prezydent Duda.

"Dzieje naszej utraconej i z trudem odzyskanej państwowości sprawiły, że siebie samych i zmieniający się świat postrzegamy przede wszystkim przez pryzmat wolności i solidarności. (...) Wolność, solidarność i szacunek dla prawa uznajemy za wartości fundamentalne, nierozdzielne i komplementarne. Jestem głęboko przekonany, że tylko w oparciu o nie społeczność europejska zaradzi piętrzącym się przed nią kryzysom (...). Jeżeli Europejczycy chcą stawić im czoło, muszą działać razem. Muszą działać teraz" - podkreśla prezydent RP.

Prezes NBP Adam Glapiński pisze o "polskim cudzie gospodarczym". "Za czasów obecnej koalicji rządowej nasz produkt krajowy wzrósł o ponad jedną piątą. To naprawdę imponujący wzrost, który został osiągnięty w trudnych warunkach konkurencyjnych. Poradziliśmy sobie także po wybuchu pandemii Covid-19. W zakresie gospodarczym pomogło nam z pewnością posiadanie własnej waluty" - podkreśla Glapiński.

"Dziś spełniają się marzenia wielu pokoleń Polaków. Polska staje się coraz silniejszym gospodarczo krajem, który po całych dekadach zmagań z niekorzystnymi uwarunkowaniami geopolitycznymi i historycznymi systematycznie umacnia swoją pozycję w Europie" - dodaje szef NBP.

Opinię szefa polskiego banku centralnego uzupełnia tekst Harolda Jamesa, który stwierdza, że "Polska była jedynym krajem członkowskim UE, w którym wzrost dochodów utrzymywał się przez cały okres kryzysu finansowego 2008 roku, a w ostatnim czasie jest to kraj, w którym zanotowano najmniejsze straty gospodarcze spowodowane pandemią Covid-19".

Historyk przypomina również, że "w 1990 roku oczekiwana długość życia w Polsce wynosiła 70,9 roku. Najnowsze dane z 2019 roku to 77,9 roku". "Polacy żyją teraz lepiej i dłużej" - zaznaczył.

O roli kultury w budowaniu i wzmacnianiu tożsamości narodowej pisze natomiast minister Gliński, przypominając o Konkursie Chopinowskim i postaci Fryderyka Chopina. "Polskość i zarazem europejskość, swojskość i uniwersalność, emocje i doskonała artystyczna forma - muzykę Chopina rozumieć można na wiele sposobów" - wskazuje. "Dziś wykonywana przez najwybitniejszych pianistów świata, słuchana przez dziesiątki milionów melomanów (i nie tylko) od Japonii po północną Kanadę, jest najlepszą, nietracącą na aktualności, polskości i uniwersalizmie wizytówką polskiej kultury" - dodaje wicepremier.

Mordecai Paldiel przypomina z kolei historię ratowania Żydów przez polskich dyplomatów z Grupy Ładosia, która dzięki tzw. paszportom paragwajskim ocaliła około 10 tys. istnień ludzkich.

Linkeviczius pisze natomiast o zagrożeniach dla UE i działaniach podejmowanych w ostatnich miesiącach wspólnie przez Polskę i Litwę. "Sprowadzanie przez Białoruś z Bliskiego Wschodu samolotami tysięcy migrantów do Mińska i próba przerzucenia ich przez wschodnie granice Unii Europejskiej to nic innego, jak kolejne działania hybrydowe ze strony Rosjan - tym razem testujące solidarność europejską. Litwa i Polska zdają ten egzamin przy wsparciu innych krajów Unii" - podkreślił.

"Należę do pokolenia, które w dorosłość wchodziło już w wolnej Polsce, świeżo przyjętej do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jako historyk dobrze jednak wiem, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Dziś musimy ją umacniać, tworząc sprawnie działające instytucje, jako państwo atrakcyjne dla swoich obywateli i jako sojusznik na arenie międzynarodowej" - podkreśla natomiast Nawrocki.

Poświęcone Polsce teksty ukazały się w środę w "L'Opinion" w ramach najnowszej odsłony projektu "Opowiadamy Polskę światu". Z okazji najważniejszego polskiego święta chcemy przybliżyć czytelnikom na całym świecie, jak myślą i co czują Polacy - powiedział PAP inicjator projektu Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów (INM).

"Jesteśmy w każdym kiosku w całej Francji, z dużym czterostronicowym (dodatkiem) +Dossier Pologne+ przygotowanym wspólnie przez redakcję portalu Wszystko Co Najważniejsze i +L'Opinion+" - podkreśla.

Jak zauważa, "to już kolejna taka realizacja międzyredakcyjna, część dużego globalnego projektu +Opowiadamy Polskę Światu+". "Ale też Francuzi są wciąż ciekawi Polski. Szczególnie dziś, gdy bronimy Unii Europejskiej na jej wschodnich rubieżach. Ale też chętnie czytają, skąd się bierze nasze do +szaleństwa+, umiłowanie wolności. 11 listopada to świetna okazja do opowiedzenia o polskiej historii i dniu dzisiejszym. Najlepsi autorzy, Polacy, ale także wybitne osobowości z Wielkiej Brytanii, Izraela, Litwy, opowiadają o Polsce" - podkreśla Mistewicz.

"Francja to najważniejszy kraj dla naszej aktywności w Europie. Relacje z nim powinny być dla Polski priorytetowe. Takie projekty pokazują, jak wielkie jest zainteresowanie Polską i możliwość poprawy zdegradowanych w ostatnich latach relacji" - dodaje szef INM.

Najnowsza odsłona projektu "Opowiadamy Polskę Światu" realizowana jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu opublikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl

Z Paryża Katarzyna Stańko