Francja: Prezydent Macron: na razie nie ma szans na rząd jedności narodowej

Większość przywódców partii wykluczyła obecnie powstanie rządu jedności narodowej – powiedział prezydent Emmanuel Macron w środę wieczorem podczas telewizyjnego orędzia do narodu.

Prezydent Macron w orędziu do narodu mówił o swoich próbach uzyskania kompromisu i poparcia dla rządu i koniecznych reform w rozmowach z różnymi przywódcami partii. "Większość przywódców wykluczyła rząd jedności narodowej. Wielu wyraziło chęć podjęcia działań w głównych kwestiach jak siła nabywcza czy bezpieczeństwo" - powiedział Macron. Dodał, że "od grup politycznych zależy, czy odpowiedzą (na potrzeby reform-PAP) z pełną przejrzystością".

Prezydent zapewnił, że szuka kompromisu, aby "nigdy nie stracić spójności projektu, który Francuzi wybrali 24 kwietnia, a który zakłada silniejszy przemysł, postęp społeczny i ekologiczny, bezpieczeństwo i sprawiedliwość".

"Od tego lata konieczne będzie podjęcie środków nadzwyczajnych, w tym ustawy o sile nabywczej, środków nadzwyczajnych dla naszego zdrowia. Cały ten postęp nie może być finansowany ani większymi podatkami, ani większym długiem. Nasz kraj potrzebuje ambitnych reform" - podkreślił Macron.

Prezydent zapewnił, że "nie może ignorować" dużej absencji wyborczej ani też "ignorować pęknięć i głębokich podziałów w naszym kraju", które znajdują odzwierciedlenie w Zgromadzeniu Narodowym.

"W większości zachodnich demokracji żadna siła polityczna nie jest w stanie sama ustanawiać prawa" - zauważył Macron. "Większość prezydencka musi się poszerzyć. Musimy wspólnie nauczyć się rządzić i ustanawiać prawo w inny sposób. Budowanie nowych kompromisów, w dialogu, słuchaniu, szacunku" - podsumował.

Prezydent Macron we wtorek i w środę przyjmował polityków partii w Pałacu Elizejskim, bezskutecznie próbując ich nakłonić do przystąpienia do rządu jedności narodowej ponad podziałami politycznymi.

Z Paryża Katarzyna Stańko