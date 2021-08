Francja: Prezydent Macron o Afganistanie: należy chronić się przed znaczącymi przepływami migracyjnymi (aktualizacja)

W orędziu do narodu na temat sytuacji w Afganistanie prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w poniedziałek wieczorem, że należy „chronić się przed znaczącymi przepływami migracyjnymi” z tego kraju.

Poinformował, że aby zapewnić ewakuację, "zdecydowałem się wysłać dwa samoloty wojskowe i nasze siły specjalne" do Afganistanu.

Macron oznajmił, iż chce "solidnej, skoordynowanej i zjednoczonej reakcji" w obliczu przejęcia władzy przez talibów w Afganistanie. Zauważył też, że Francja ma jednego wroga - terroryzm.

Szef państwa podkreślił, że należy "chronić się przed znaczącymi przepływami migracyjnymi". "W związku z tym będziemy prowadzić, we współpracy z Republiką Federalną Niemiec i innymi Europejczykami, inicjatywę skoordynowanej i zjednoczonej odpowiedzi" - zapowiedział, wzywając do "solidarności w wysiłku, harmonizacji ochrony i nawiązania współpracy z krajami tranzytowymi".

"Afganistan nie może ponownie stać się sanktuarium terrorystów, jakim był" - zaznaczył Macron, potwierdzając, że działanie Francji "będzie przede wszystkim miało na celu kontynuację aktywnej walki z terroryzmem islamskim we wszystkich tych formach".

"Grupy terrorystyczne są obecne w Afganistanie i będą dążyć do wykorzystania destabilizacji" - ostrzegł francuski prezydent, wzywając do "odpowiedzialnej i zjednoczonej (międzynarodowej) odpowiedzi" oraz "akcji politycznych i dyplomatycznych".

"Naszym obowiązkiem jest ochrona tych, którzy nam pomagają: tłumaczy, kierowców, kucharzy i wielu innych. Na francuskiej ziemi przebywa już prawie 800 osób. Jest jeszcze kilkadziesiąt osób (…), dla których pozostajemy w pełni zmobilizowani" - zadeklarował.

"To stawka dla międzynarodowego pokoju i stabilności, przeciwko wspólnemu wrogowi, terroryzmowi i tym, którzy go wspierają; w tym zakresie zrobimy wszystko, aby Rosja, Stany Zjednoczone i Europa mogły skutecznie współpracować, bo nasze interesy są takie same" - zapewnił prezydent.

"Nasza walka była sprawiedliwa" - oświadczył Macron, składając hołd 90 francuskim żołnierzom, którzy zginęli w Afganistanie.

"Bezwzględnie pilne jest zapewnienie naszym rodakom bezpieczeństwa" - wyjaśnił szef państwa.

"Afgańskie kobiety mają prawo do życia w wolności i godności" - dodał Macron. "Los Afganistanu jest w ich rękach, ale my pozostaniemy, bratersko u boku afgańskich kobiet (...) Mówiąc bardzo wyraźnie tym, którzy wybierają wojnę, obskurantyzm i ślepą przemoc, że dokonują wyboru izolacji i niekończącej się nędzy" - ostrzegł prezydent.

