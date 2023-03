Francja: Prezydent Macron przedstawił plan zmniejszenia zużycia wody w związku z nawiedzającymi kraj suszami

Prezydent Francji Emmanuel Macron wziął w czwartek udział w konferencji nad jeziorem Serre-Poncon, w południowo-wschodniej części kraju, na której zaprezentował plan zmniejszenia zużycia wody i środki do osiągnięcia tego celu w związku z nawiedzającymi Francję suszami.

"Do lata poprosimy każdy sektor o plan ograniczenia zużycia wody" - powiedział Macron. "Budynki państwowe zostaną wyposażone w mechanizmy odzyskiwania wody deszczowej" - dodał. Przewidziana jest również kampania społeczna zachęcająca Francuzów do oszczędzania wody.

Plan prezydenta mówi o zaoszczędzeniu 10 proc. wody we wszystkich sektorach do 2030 roku. Macron wspomniał również o progresywnej wycenie wody: pierwsze metry sześcienne miałyby być tańsze, a wraz z większym zużyciem wody cena za nią miałaby wzrastać. Wskazał również na potrzebę przekształcenia modelu rolnictwa, w tym na wyposażenie w inteligentne systemy wykorzystania wody.

Kolejnym zabiegiem ma być przeciwdziałanie wyciekom wody "w 170 czarnych punktach", na co rząd przeznaczy 180 mln euro. Dostosowany do sytuacji ma być również sektor energetyczny, przede wszystkim elektrownie jądrowe.

"Musimy dostosować nasze elektrownie jądrowe do zmian klimatycznych, podejmując ogromny program inwestycyjny, by oszczędzać wodę" - powiedział Macron przypominając, że "około 12 proc. wody zużywanej we Francji jest wykorzystywane przez elektrownie".

Jednym z głównych założeń planu przedstawionego w czwartek jest zwiększenie ponownego wykorzystania ścieków na poziomie 10 proc. z obecnego 1 proc. Macron zapowiedział też zwiększenie budżetu agencji wodnych o 500 mln euro rocznie, przy obecnym rocznym budżecie na poziomie 2,2 mld euro. Planowane są też inwestycje w zamorskich terytoriach Francji.

Macron potwierdził przydatność sztucznych magazynów wody dla rolników, takich jak ten w Sainte-Soline, gdzie w sobotę doszło do ostrych starć uczestników demonstracji z policją.

Czwartkowemu wystąpieniu prezydenta towarzyszyły protesty przeciwników Macrona. Policja aresztowała dwóch demonstrantów, oczekujących na przybycie głowy państwa nad brzegiem jeziora.

Macron przedstawił mający poprawić gospodarkę wodną plan po wyjątkowo suchej zimie. Nadchodzące lato zapowiada się gorzej niż poprzednie, ponieważ 80 proc. zasobów wody, tj. podziemnych rezerw, które zasilają rzeki w lecie, jest na niskim lub nawet bardzo niskim poziomie - podaje Biuro Badań Geologicznych i Górniczych (BRGM).

"Według badań ministerstwa ekologii, opublikowanych w czerwcu 2022 roku, odnawialne zasoby wodne we Francji spadły w ciągu ostatnich dwóch dekad o 14 proc. w stosunku do poprzednich dziesięciu lat" - przypomina dziennik "Le Monde".

Jezioro Serre-Poncon, nad którym przemawiał Macron, to sztuczny zbiornik utworzony na rzece Durance, w południowo-wschodniej Francji. Stanowi największą rezerwę słodkiej wody w Europie Zachodniej.