Francja: Prezydent Macron przekonuje, że jest gotowy do ustępstw w sprawach socjalnych

Prezydent Francji Emmanuel Macron prowadzi intensywną kampanię w terenie przed II turą wyborów prezydenckich 24 kwietnia. W odpowiedzi na propozycje socjalne swojej rywalki Marine Le Pen, Macron zadeklarował, że jest gotów do ustępstw dotyczących reformy emerytalnej.

"Powraca prawdziwe oblicze skrajnej prawicy" - mówił Macron w stacji France 2 w środę o postulatach swojej rywalki, która "nie wyklucza powrotu do debaty o powrocie kary śmierci". Le Pen "nie szanuje wolności, ram konstytucyjnych, niezależności prasy i podstawowych wolności" - dodał prezydent krytykując swoją rywalkę za uznaniowość w decydowaniu o tym, którzy dziennikarze mają być akredytowani na jej konferencjach.

W poniedziałek i we wtorek urzędujący prezydent jeździł natomiast po północy i wschodzie Francji, prowadząc intensywne spotkania z wyborcami w regionach, w których Le Pen ma swoich zwolenników w miejscowościach dotkniętych dezindustralizacją, na które dodatkowo bardzo negatywnie wpłynęła pandemia Covid-19.

Macron zapewnia wyborców, że jest gotowy do rozmów o proponowanej przez niego reformie emerytalnej, a podwyższenie wieku emerytalnego do 65 lat nie jest dogmatem. Prezydent zaproponował również więcej rozwiązań socjalnych dla najbiedniejszych mieszkańców Francji.

W departamencie Dolnego Renu na wschodzie Francji we wtorek wieczorem między prezydentem a przechodniem doszło do ostrej wymiany zdań. "Sposób, w jaki traktowałeś ludzi od początku swojej kadencji, jest oburzający. Jesteś taki arogancki, taki pogardliwy, taki cyniczny (...). Zamordowałeś szpitale. Nigdy nie widziałem tak złego prezydenta V Republiki jak ty" - mówił do Macrona mężczyzna, który deklarował się jako wyborca Le Pen.

Macron w odpowiedzi na werbalny atak mężczyzny zażądał "więcej szacunku" i debaty w demokratycznym stylu. Z kolei w środę Le Pen odwiedzając fabrykę cementu w Gennevilliers w departamencie Hauts-de-Seine mówiła o inflacji i zapowiadanym wzroście cen. "Będziemy mieli ogromny wzrost cen. Dziwię się, że prezydent nie wspomina o tej inflacji" - podkreśliła Le Pen, dodając, że "Francja Macrona to Francja, która się zatrzymuje, a firmy się zamykają".

Bliski współpracownik Le Pen i prezydent Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella zapewnił natomiast w środę, że w przypadku wygranych wyborów prezydenckich, pierwsza wizyta zagraniczna Le Pen odbędzie się do Brukseli, a pierwsze referendum po wyborach będzie dotyczyć imigracji w kraju.

Z Paryża Katarzyna Stańko