Francja: Prezydent Macron: wzywamy do uwolnienia prezydenta Nigru Mohameda Bazouma

Wzywamy do uwolnienia prezydenta Nigru Mohameda Bazouma, z największą stanowczością potępiamy zamach stanu w Nigrze - oświadczył w piątek przebywający z oficjalną wizytą w Papui-Nowej Gwinei prezydent Francji Emmanuel Macron po puczu dokonanym w środę w Nigrze przez straż prezydencką i wojsko.

"Ten zamach stanu jest całkowicie bezprawny i głęboko niebezpieczny dla Nigerczyków, dla Nigru i dla całego regionu" - ocenił francuski prezydent podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Papui-Nowej Gwinei Jamesem Marape.

"Dlatego wzywamy do uwolnienia prezydenta Bazouma i przywrócenia porządku konstytucyjnego" - zaapelował Macron, cytowany przez agencję AFP.

Prezydent Francji zapewnił ponadto, że jego kraj poprzez regionalne organizacje, jeśli zdecydują się one na nałożenie sankcji przeciwko przywódcom puczu w Nigrze. Wcześniej w piątek minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna, powiedziała, że przedstawiciele krajów należących do Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) mają w niedzielę rozmawiać o Nigrze i nałożenie sankcji w wyniku tego spotkania nie jest wykluczone.

Szefowa francuskiej dyplomacji stwierdziła także, że przejęcie władzy w Nigrze przez puczystów nie jest definitywne, a odpowiedzialni za zamach stanu mają czas na to, by przychylić się do międzynarodowych próśb o przywrócenie do konstytucyjnych funkcji prezydenta Bazouma.

"Jeżeli słyszycie, że mówię o próbie zamachu stanu, to dlatego, że nie uważamy, aby kwestia ta była definitywna" - stwierdziła Colonna, cytowana przez agencję Reutera.

Prezydent Nigru Bazoum jest przetrzymywany w pałacu prezydenckim i nie jest jasne, kto obecnie sprawuje władzę w państwie po tym, gdy w nocy ze środy na czwartek wojsko oświadczyło w telewizji państwowej, że dokonało puczu. W podpisanym w czwartek przez dowództwo wojskowe Nigru oświadczeniu, armia zadeklarowała poparcie dla żołnierzy, którzy pozbawili władzy Bazouma. Podkreślono, że priorytetem jest uniknięcie destabilizacji w kraju.

"Prezydent Bazoum musi zostać przywrócony do swoich konstytucyjnych funkcji" - powiedziała w piątek Colonna.

Sytuacja w Nigrze pozostaje "bardzo niejasna" - komentuje Reuters, powołując się na ocenę swoich anonimowych źródeł.