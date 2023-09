Francja: Prezydent Macron zapowiedział dekarbonizację gospodarki do 2027 r.

Celem Francji jest przejście „z 60 proc. paliw kopalnych do 40 proc. do 2030 r.” Celem absolutnie fundamentalnym w tej dekarbonizacji jest odejście, od węgla które musi wejść w życie do 1 stycznia 2027 r. – zadeklarował w poniedziałek prezydent Emmanuel Macron po posiedzeniu Rady ds. Planowania Ekologicznego w Pałacu Elizejskim.

"Państwo przeznaczy 700 mln euro na budowę 13 metropolitalnych kolei podmiejskich RER - zapowiedział prezydent Macron. Te projekty RER "będą podstawą planowania" i finansowania w ramach umów planowych państwo-region, które zostaną podpisane w październiku.

Mówiąc o przemyśle motoryzacyjnym, Macron przypomniał, że celem jest wyprodukowanie co najmniej 1 mln samochodów elektrycznych do 2027 r. we Francji. W listopadzie rząd przedstawi zaś system leasingu pojazdu elektrycznego za 100 euro - obiecał prezydent.

Macron wyraził zadowolenie z przemysłu nuklearnego Francji, dodając, że: "bez energetyki jądrowej nie ma możliwej strategii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych".

Szef państwa obiecał ponadto ogłosić w październiku wznowienie "kontroli cen naszej energii elektrycznej", tak aby była ona "zrównoważona zarówno dla naszych przedsiębiorstw, jak i naszych gospodarstw domowych".

Z kolei w niedzielnym wywiadzie Macron apelował o "wyjście z ropy". To paliwo kopalne jest "najbardziej zanieczyszczające" - stwierdził prezydent, nie wskazując jednak dokładnej daty rezygnacji z tego surowca w gospodarce. Macron zapowiedział rozwój sektora wodorowego.

Szef państwa oznajmił również, że Francja wyprodukuje również 1 mln pomp ciepła do końca swojej pięcioletniej kadencji, co potroi obecną ich liczbę.

"Francja zmniejszy o 30 proc. swoją zależność od glifosatu, podczas gdy Komisja Europejska zaproponowała 20 września przedłużenie zezwolenia na stosowanie tego kontrowersyjnego herbicydu w UE na 10 lat. "Nigdy nie pozostawimy rolników bez rozwiązań" - zadeklarował prezydent.

Z Paryża Katarzyna Stańko