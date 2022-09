Francja: Prezydent Macron zaproponował Karolowi III, by jego pierwsza wizyta odbyła się we Francji

Prezydent Emmanuel Macron zaprosił króla Karola III do Francji w dogodnym dla niego terminie. Do spotkania prezydenta i króla dojdzie również w niedzielę w Londynie.

Prezydent Francji weźmie udział w pogrzebie Elżbiety II w najbliższy poniedziałek. Spotka się z Karolem III dzień wcześniej. Macron przyjedzie do Wielkiej Brytanii w niedzielę wieczorem, dzień przed pogrzebem Elżbiety II.

Oczekuje się, że wraz z innymi zagranicznymi przywódcami weźmie on udział w przyjęciu wydanym w Pałacu Buckingham. "Przyjadę z żoną w niedzielny wieczór na zaproszenie króla Karola. Oczywiście następnego dnia będziemy na pogrzebie królowej. Będzie to chwila kontemplacji i emocji u boku Brytyjczyków" - potwierdził w piątek Macron.

"Prezydent zaprosił króla Anglii do przybycia z wizytą państwową do Francji, aby jego pierwsza wizyta odbyła się we Francji, ponieważ była ona też miejscem pierwszej wizyty państwowej królowej Elżbiety II w 1957 r." - powiedział doradca Macrona Stephane Bern.

Macron poinformował, że wręczy królowi Karolowi III prezent: album ze zdjęciami kolejnych wizyt królowej i Karola we Francji.

Z Paryża Katarzyna Stańko