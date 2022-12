Francja: Prezydent Zełenski wezwał partnerów do udzielenia Kijowowi pilnego wsparcia w dziedzinie energetyki

Proszę naszych partnerów o udzielenie nam jak najszybszego wsparcia w celu utrzymania funkcjonowania ukraińskiego systemu energetycznego w okresie zimowym - zaapelował we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas międzynarodowej konferencji "Solidarni z narodem ukraińskim" w Paryżu.

Zełenski zaproponował powołanie tzw. Paryskiego Mechanizmu Koordynacyjnego, dzięki któremu możliwe byłoby "udzielanie adekwatnej odpowiedzi na wszelkie wyzwania wynikające z rosyjskiego terroru energetycznego".

"W tej chwili nie mamy, niestety, tak nowoczesnych systemów obrony powietrznej, żebyśmy mogli zestrzeliwać wszystkie (wrogie) rakiety i drony, ale możemy wypracować system podejmowania decyzji, który w 100 proc. zniweczy sens terrorystycznej taktyki Rosjan" - oznajmił ukraiński prezydent, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Potrzebujemy kilku kategorii wsparcia - m.in transformatorów, urządzeń do napraw sieci wysokiego napięcia, bloków energetycznych. Przynajmniej do końca sezonu grzewczego potrzebujemy awaryjnego wsparcia ze strony europejskiego systemu energetycznego, czyli dostaw energii elektrycznej z krajów Unii Europejskiej na Ukrainę. Wielkość (tej pomocy) wynosi do 2 gigawatów, (...) a szacunkowa wartość około 800 mln euro" - powiedział Zełenski.

Prezydent wezwał UE do zorganizowania misji eksperckich do ukraińskich obiektów energetycznych - na wzór podobnych inicjatyw podejmowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA). "Takie misje UE mogą być niezawodnym czynnikiem (sprzyjającym) stabilizacji i (ustanowieniu) niezbędnej międzynarodowej kontroli" - podkreślił Zełenski.

Przywódca przyznał, że z powodu rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej na Ukrainie znacznie wzrośnie zużycie gazu, szczególnie w miesiącach zimowych. "Dlatego potrzebujemy wsparcia w postaci dodatkowego importu (z krajów europejskich) 2 mld metrów sześciennych gazu" - oznajmił Zełenski.

Jak dodał, rezultatem konferencji mogłoby być też porozumienie, które przewidywałoby sfinansowanie dostaw lamp LED na Ukrainę. "50 mln takich lamp pozwoliłoby zaoszczędzić 1 gigawat energii elektrycznej" - zauważył prezydent.

W konferencji zorganizowanej przez władze Francji biorą udział m.in. przywódca tego kraju Emmanuel Macron, pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, premier Ukrainy Denys Szmyhal, a także reprezentanci francuskiego biznesu oraz francuscy i europejscy dyplomaci. Przemówienie online wygłosi też sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Wcześniej we wtorek Macron powiadomił, że wypracowano już porozumienie w sprawie wycofania ciężkiej broni z okupowanej przez rosyjskie wojska Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, lecz wciąż trwają negocjacje dotyczące warunków tej umowy.

MAEA wyśle misje w celu "zabezpieczenia" pięciu elektrowni jądrowych na Ukrainie, w tym zajętej przez wroga siłowni w Enerhodarze - poinformował we wtorek premier Ukrainy Denys Szmyhal. "Misje te mają na celu zabezpieczenie tych elektrowni i zarejestrowanie wszystkich prób oddziaływania z zewnątrz, w szczególności ostrzałów ze strony rosyjskiego agresora" - napisał szef rządu na Telegramie po spotkaniu w Paryżu z szefem MAEA Rafaelem Grossim (https://t.me/Denys_Smyhal/4097).