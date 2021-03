Francja: Prof. Launay: szczepionki Pfizera i AstraZeneca tak samo skuteczne w ciężkich przypadkach

Szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Pfizer i AstraZeneca mają taką samą skuteczność w ciężkich przypadkach choroby - oceniła w środę na antenie radia RTL francuska specjalistka ds. chorób zakaźnych prof. Odile Launay.

W związku z pogłoskami o ubocznych skutkach szczepienia preparatem firmy AstraZeneca w społeczeństwie francuskim narasta opór przed szczepieniami. Aby przełamać to nastawienie 19 marca premier rządu Jean Castex zaszczepił się przeciwko Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca w szpitalu wojskowym Begin w Saint-Mande w stołecznym regionie Ile-de-France.

Launay wyraziła również "nadzieję na prawie normalne życie tego lata". Według niej jeśli naukowcy pozostaną ostrożni w kwestii ewolucji wariantów koronawirusa, masowe szczepienia populacji powinny pozwolić znów żyć prawie jak dawniej - podaje stacja RTL.

"Dziś niezwykle trudno jest przewidzieć, kiedy osiągniemy odporność stadną. Trudność polega na tym, że tak naprawdę nie mamy danych na temat odporności stada. Sugerowaliśmy 60 proc. (uodpornionej populacji), potem 70 proc., a teraz skłaniamy się ku 80 proc. (...) To będzie również zależało od występowania wariantów, więc myślę, że teraz bardzo trudno to stwierdzić" - wskazała specjalistka chorób zakaźnych.

Celem francuskiego rządu jest zaszczepienie 10 milionów Francuzów do połowy kwietnia, 20 milionów do połowy maja i 30 milionów do połowy czerwca. W tym 65-milionowym kraju jest ponad 6,35 mln osób, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki, w tym prawie 2,5 mln zaszczepionych dwiema dawkami.

"Prawdopodobnie latem będziemy mieli dużą liczbę osób zaszczepionych. Mam nadzieję, że uda nam się ochronić wszystkich narażonych ludzi, osoby starsze, ale także wszystkich tych, którzy cierpią na choroby przewlekłe i znacznie większą część populacji" - kontynuowała ekspertka. "Naprawdę mam nadzieję, że lato pozwoli nam wrócić do życia bardzo zbliżonego do normalnego dzięki szczepieniom, nawet jeśli konieczne będzie zachowanie dużej liczby środków ostrożności, takich jak maski" - zastrzegła Launay, koordynatorka grupy ds. szczepień i profilaktyki Towarzystwa Chorób Zakaźnych.