Francja: Prokuratura żąda 10 tys. euro grzywny dla publicysty za wypowiedź o Żydach

Prokuratura we Francji żąda 10 tys. euro grzywny dla znanego prawicowego publicysty Erica Zemmoura za kwestionowanie zbrodni przeciwko ludzkości po tym, jak w październiku 2019 roku powiedział on w stacji CNews, że marszałek Philippe Petain „uratował francuskich Żydów”.

"To potworność, to rewizjonizm" - skomentował słowa Zemmoura znany filozof Bernard-Henri Levy w tej samej stacji.

Marszałek Petain ogłosił się głową państwa francuskiego Vichy i aktywnie kolaborował z Niemcami w latach 1940-1944. W tym okresie doszło do wywożenia Żydów, w tym dzieci wyłapywanych przez francuską policję i żandarmerię, do obozów zagłady, m.in. do Auschwitz.

Kolaboracja Vichy z Niemcami hitlerowskimi obejmowała m.in. instytucjonalny i zorganizowany udział policji francuskiej i cywilnej administracji w ustalaniu list deportacyjnych i organizowaniu deportacji Żydów. Władze Vichy współpracowały też z gestapo z zwalczaniu francuskiego ruchu oporu.

Sąd ma wydać wyrok w sprawie Zemmoura 4 lutego - informuje dziennik "Le Figaro".

Z Paryża Katarzyna Stańko