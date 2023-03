Francja: Przedłużają się strajki i protesty przeciwko reformie emerytalnej; w Paryżu zalega 6,6 tys. ton śmieci

Na skutek trwającego od tygodnia strajku pracowników wywożących śmieci we wtorek na ulicach Paryża zalegało 6,6 tys. ton niezebranych odpadków. Podobne strajki odbywają się w innych miastach Francji. To część ogólnokrajowych protestów przeciwko rządowej reformie emerytalnej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W Paryżu sytuacja z odbiorem śmieci zależy od dzielnicy. Poważne zakłócenia występują w połowie miasta, w której wywożeniem śmieci zajmują się bezpośrednio miejscy pracownicy, z których większość strajkuje. Nieco lepsza sytuacja panuje w dzielnicach, w których zbieranie odpadów zlecono prywatnym firmom, ale część z nich również nie pracuje - relacjonuje dziennik "Le Figaro".

We francuskiej stolicy nie działają też trzy położone na obrzeżach miasta spalarnie śmieci; czwarta nie może przyjmować więcej odpadków z powodu nadmiernego obłożenia. Jedna ze spalarni nie będzie pracowała co najmniej do poniedziałku - zapowiedzieli przedstawiciele działającego tam związku zawodowego.

Pracownicy zbierający śmieci strajkują też w innych francuskich miastach, m.in. w Nantes, Rennes czy Hawrze - informuje stacja franceinfo. Dodaje, że to jeden z największych strajków pracowników komunalnych we Francji w ciągu ostatnich 20 lat. W 2003 podczas protestów również wymierzonych w reformę emerytalną śmieci w Paryżu nie były wywożone przez trzy tygodnie.

To wymarzona sytuacja dla 6 mln zamieszkujących Paryż szczurów; Paryż zamieszkuje dwa razy więcej tych zwierząt niż ludzi - komentowano w radiu Europe 1. Niewywożone odpadki będą rozgrzebywane i zajmowane przez te gryzonie, co stwarza zagrożenie zdrowotne dla osób zbierających śmieci i całego społeczeństwa - ostrzega dziennik "Le Parisien".

Na rosnące nawet przy największych atrakcjach Paryża góry śmieci i związany z tym odór, narzekają też turyści, chociaż niektórzy z nich popierają pracowników sprzeciwiających się rządowej reformie emerytalnej - pisze agencja AFP.

Strajki pracowników komunalnych są jednym z elementów szerszej, trwającej od blisko dwóch miesięcy kampanii protestów przeciwko reformie, której głównym punktem jest wydłużenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. W kilku branżach, takich jak transport publiczny czy sektor rafineryjny, wtorek jest kolejnym dniem odnawialnego strajku prowadzonego od wtorku 7 marca. Na ulice francuskich miast wyszło wówczas 3,5 mln ludzi. Były to największe manifestacje od początku protestów.

Na środę koalicja związków zawodowych zapowiedziała kolejną falę strajków i demonstracji, która będzie się również wiązała z utrudnieniami w komunikacji, które z różną intensywnością trwają już od tygodnia.

Francuski urząd lotnictwa cywilnego DGAC zaapelował do linii lotniczych o ograniczenie o 20 proc. planowanych na środę rejsów z paryskiego lotniska Orly.

Państwowe koleje SNCF zapowiedziały, że ograniczenia w ruchu będą zbliżone do tych z poniedziałku i wtorku. Kursować będzie tylko 60 proc. pociągów TGV, 40 proc. składów regionalnych i co trzeci pociąg międzymiastowy. Z zakłóceniami będzie też działać paryskie metro.

Rządowy projekt został w sobotę przegłosowany we francuskim Senacie. Będzie teraz rozpatrywany przez wspólną komisję obu izb parlamentu, a w czwartek odbędzie się w nich decydujące głosowanie.

Jestem pewna, że uda nam się zebrać większość konieczną do przegłosowania reformy - ogłosiła we wtorek premier Elisabeth Borne. Wspierająca prezydenta Emmanuela Macrona koalicja nie ma większości w parlamencie, dlatego musi liczyć na głosy prawicowej partii Republikanie, którzy są podzieleni w sprawie poparcia rządowego projektu.