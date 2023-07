Francja: Przez inflację Francuzi kupują i jedzą mniej

Francuzi kupują mniej i przede wszystkim sięgają po tańsze produkty sprzedawane pod markami własnymi sklepów. Do oszczędności zmusiła ich inflacja produktów żywnościowych, która sięgnęła 21 proc. – pisze w czwartek dziennik „Le Figaro”.

Inflacja widoczna na półkach spożywczych w supermarketach od początku wiosny 2022 r. sięga obecnie prawie 21 proc. Zjawisko to ma poważne konsekwencje zakupowe. "Wpatrzeni w etykiety" Francuzi radykalnie zmienili swoje przyzwyczajenia zakupowe. Dystrybutorzy, producenci i eksperci obserwują to zjawisko na co dzień i określają je jako "dekonsumpcja" - pisze "Le Figaro".

Spadek wolumenów zakupów w supermarketach w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku wyniósł 4,1 proc. - wynika z danych instytutu Circana.

Inflacja skłoniła konsumentów do oszczędności; ograniczają kupowane ilości produktów i faworyzują te tańsze, sprzedawane pod własnymi markami sklepów. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. wolumeny marek własnych lekko wzrósł (+0,1 proc.), podczas gdy sprzedaż marek ogólnokrajowych spadła o 7,2 proc., a marek światowych o 8,2 proc. - podaje dziennik.

Eksperci wskazują również, że pandemia Covid-19 zmieniła zwyczaje zakupowe Francuzów oraz ich sposób spędzania czasu.

Z Paryża Katarzyna Stańko