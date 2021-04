Francja przygotowuje odpowiedź na irańskie plany dotyczące wzbogacania uranu

Francja poinformowała we wtorek, że koordynuje reakcję z mocarstwami światowymi, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, w związku z zapowiedzią Iranu, który zamierza rozpocząć wzbogacanie uranu do 60 procent zawartości rozszczepialnego izotopu U-235.

Jak pisze agencja Reuters, Pałac Elizejski oświadczył, że irańska zapowiedź jest "poważnym" wydarzeniem i wymaga koordynacji z pozostałymi stronami porozumienia nuklearnego z 2015 r. oraz z Waszyngtonem.

Wcześniej we wtorek irański wiceminister spraw zagranicznych Abbas Arakczi poinformował Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że Teheran zamierza rozpocząć wzbogacanie uranu do 60 procent zawartości rozszczepialnego izotopu U-235, co byłoby kolejnym pogwałceniem zapisów umowy nuklearnej z 2015 roku.

Wzbogacanie uranu do 60 procent to kolejny krok w kierunku skonstruowania przez Iran bomby atomowej, do czego potrzeba uranu wzbogaconego do 90 procent. Do tej pory Irańczycy wzbogacali uran do 20 procent, o czym MAEA poinformowała 4 stycznia br. Wcześniej Teheran decydował się jedynie na 5-procentowe wzbogacanie.