Francja przyjęła 100 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy; część narzeka na brak pracy i biurokrację

Ok. 100 tys. uchodźców z Ukrainy przyjęła Francja od początku wojny – wynika z danych Urzędu ds. Imigracji i Integracji (OFII). Część Ukraińców narzeka na brak pracy i biurokratyczne przeszkody przy próbach zakładania firmy – pisze w czwartek dziennik „Le Figaro”.

"Niektórzy wracają na Ukrainę, inni nadal przyjeżdżają" - poinformował dyrektor OFII Didier Leschi.

Apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o ewakuację obwodu donieckiego może zapowiadać wzrost migracji. Spośród 200 tys. Ukraińców w regionie część zapewne przyjedzie do Francji - prognozuje Leschi.

"Wielu (uchodźców z Ukrainy) nadal korzysta ze spontanicznej solidarności Francuzów, ale po sześciu miesiącach wspólnego zakwaterowania napięcia bywają duże" - mówi "Le Figaro" założyciel stowarzyszenia Francja-Ukraina Anar Lutfariyev, wskazując na żądania francuskich rodzin, aby "nie było słuchać płaczu dziecka" lub "by nie korzystać z internetu, bo spada prędkość połączenia".

"Le Figaro" pisze, powołując się na relacje ukraińskich uchodźców, że coraz więcej uchodźców rozważa samodzielne wynajęcie mieszkania, ale jest wiele przeszkód, bo bez poręczyciela, z umową o pracę sezonową lub bez umowy o pracę szanse na znalezienie lokum są małe.

"Problemem np. na Lazurowym Wybrzeżu jest praca sezonowa. Branża hotelarsko-gastronomiczna daje wiele możliwości, ale kontrakty kończą się we wrześniu" - zauważa prezes Francusko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Cote d'Azur Iryna Bourdelles.

Problemem jest też brak pracy - jakiekolwiek zatrudnienie we Francji udało się dotąd znaleźć zaledwie kilku procentom uchodźców ukraińskich. Większość korzysta ze wsparcia organizacji charytatywnych i pobiera tzw. dodatek azylowy wynoszący około 6 euro na osobę na dobę - wynika z danych stowarzyszenia Francja-Ukraina.

Ponadto wielu Ukraińców chce założyć własną firmę, ale z powodów formalnych, takich jak brak oficjalnego przyznania prawa do azylu czy brak dokumentów uprawniających do pobytu we Francji, uchodźcy mają problemy z założeniem konta bankowego czy zarejestrowaniem firmy. Ukraińskie stowarzyszenia apelują do rządu francuskiego o stworzenie dla takich osób specjalnego statusu przedsiębiorcy.

Z Paryża Katarzyna Stańko