W 1991 roku zarówno Rosja, jak i Zachód poniosły porażkę w obliczu konieczności rozliczenia się z sowieckim totalitaryzmem. Pomimo wysiłków rosyjskiego dysydenta i działacza na rzecz praw człowieka Władimira Bukowskiego do "Norymbergi komunizmu" nie doszło, co otworzyło drogę do powtórzenia się zbrodni, najazdów i represji – pisze w piątek w dzienniku „Le Figaro” francuska publicystka Laure Mandeville.

Mandeville wylicza rosyjskie zbrodnie, przypominając, że 6 września w Kijowie na zatrzymanie akcji serca zmarł Igor Kozłowski (69 l.), jeden z najwybitniejszych ukraińskich badaczy w dziedzinie teologii. "Jaką rolę odegrało 700 dni, które ten odważny naukowiec spędził w więzieniu w Doniecku w zatrważających warunkach, torturowany przez bezlitosnych strażników z prorosyjskiej separatystycznej republiki?" - pyta publicystka.

Mandeville i inni uczestnicy konferencji Instytutu Nowych Mediów, zorganizowanej w Warszawie we wrześniu, domagali się ukarania sprawców zbrodni sowieckich w Europie i rosyjskich na Ukrainie, aby - jak stwierdził szef Instytutu Eryk Mistewicz - już "nie oglądać w nieskończoność tych samych najazdów i tych samych zbrodni" .

"Czy uda nam się w latach 2023-2024 dokonać tego, czego nie udało nam się zrobić w 1991 r?" - zadał pytanie ukraiński filozof Konstantin Sigow, zauważając, że zbrodnie popełnione na Ukrainie - które organizacje pozarządowe, śledczy, dziennikarze i świadkowie dokumentują systematycznie - można liczyć w dziesiątkach tysięcy.

"Międzynarodowy Trybunał Karny, wydając nakaz aresztowania Władimira Putina za zbrodnie wojenne w związku z nielegalną deportacją dzieci, zdaje się chcieć obudzić Zachód, (zwracając uwagę) na pominiętą w 1991 roku kwestię sprawiedliwości" - uważa Mandeville.

"Jeśli nie wykorzystamy tej szansy, aby osądzić przeszłość i bronić naszych wartości, przyszłość będzie ciemna, ponieważ, jak pokazują Chiny, nałożenie się totalitarnego wirusa i sztucznej inteligencji doprowadzi do orwellowskiego świata" - uważa historyk i były prezes IPN Łukasz Kamiński, cytowany przez Mandeville.

Z Paryża Katarzyna Stańko