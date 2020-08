Francja: Rada naukowa: druga fala koronawirusa wysoce prawdopodobna jesienią lub zimą

Rada naukowa ds. pandemii działająca przy francuskim rządzie przewiduje, że biorąc pod uwagę obecną sytuację we Francji "wysoce prawdopodobny" jest powrót wysokiego poziomu zakażeń SARS-CoV-2 jesienią lub zimą.

Tak wynika z datowanego na 27 lipca raportu rady naukowej, opublikowanego we wtorek na stronach internetowych francuskiego Ministerstwa Solidarności i Zdrowia.

"Francja znajduje się w kontrolowanej, lecz delikatnej sytuacji, z odrodzeniem się cyrkulacji wirusa tego lata" - stwierdzają członkowie rady na wstępie. Jak dodają, obecna równowaga jest krucha i może w każdej chwili przerodzić się w "scenariusz mniej kontrolowany, taki jak np. w Hiszpanii".

Wobec tej sytuacji, naukowcy przewidują, że na jesieni lub zimą wysoce prawdopodobny jest powrót do niekontrolowanej fali zakażeń, podobnej do tej, która była we Francji obserwowana na wiosnę i kiedy na Covid-19 zmarło prawie 30 tys. osób.

Raport stwierdza jednak, że odpowiedź na nowy wzrost zakażeń powinien być inny od ścisłej kwarantanny wprowadzonej wiosną, bo władze mają teraz lepsze narzędzia do radzenia sobie z pandemią. Jak zaznacza rada, będzie to kwestia wyboru politycznego i społecznego, "a nie tylko sanitarnego".

Jednocześnie naukowcy radzą francuskim władzom przygotować się na drugą falę i wdrożyć plany prewencji.

Jak zauważa AFP, w tygodniu poprzedzającym sporządzenie raportu liczba wykrywanych dziennie infekcji wzrosła we Francji o 54 proc., a od tego czasu wzrosła jeszcze bardziej. Według danych ministerstwa zdrowia, w poniedziałek w całym kraju stwierdzono 1346 nowych przypadków SARS-CoV-2 i 11 zgonów na Covid-19. Mimo wzrostu infekcji, liczba hospitalizacji maleje i obecnie wynosi 5298.