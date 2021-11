Francja: Raport: każdego dnia ponad 100 przypadków przemocy wobec funkcjonariuszy służb

Do ponad 100 napaści dziennie na funkcjonariuszy służb: policji, żandarmerii, strażaków, żołnierzy doszło we Francji od 1 stycznia – wynika z raportu francuskiego MSW. W ciągu dziewięciu miesięcy odnotowano 28,5 tys. aktów przemocy wobec funkcjonariuszy – podaje dziennik „Le Figaro” we wtorek.

"Trwa trywializacja ataków na osoby noszące mundury" - uważa związek zawodowy policjantów Alliance.

Związek wskazuje, że w ostatnich tygodniach nasiliły się ataki na policjantów ze strony gangów narkotykowych czy pospolitych bandytów; funkcjonariusze stają się też celem miejskich zamieszek organizowanych przez grupy młodzieży.

Na budynkach w miastach pojawiają się napisy nawołujące do aktów przemocy wobec funkcjonariuszy, jak m.in. w Savigny-le-Temple w regionie stołecznym Ile-de-France, gdzie zachęcano do "gwałtów na policjantkach" oraz do "obcinania głów policjantom". Napisy informowały o nagrodach w wysokości 500 tys. euro za popełnienie takich przestępstw.

Z Paryża Katarzyna Stańko