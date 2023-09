Francja: Raport: z powodu braków kadrowych latem trzeba było wstrzymać pracę 163 oddziałów ratownictwa medycznego

Tego lata we Francji 163 oddziały ratownictwa medycznego musiały co najmniej raz całkowicie lub częściowo wstrzymać pracę z powodu braków kadrowych - wynika z ogłoszonego w środę raportu Samu-Urgences, związku zawodowego pracowników tego sektora ochrony zdrowia.

"System sprawia wrażenie, że działa, ale to iluzja (...), warunki przyjmowania pacjentów i opieki nad nimi uległy głębokiej zmianie; warunki pracy stały się nieludzkie i niemożliwe do zniesienia dla naszych wyczerpanych specjalistów. Czasami nie można już zagwarantować bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym w sytuacjach zagrażających życiu" - napisano w komunikacie Samu-Urgences.

Związek zaznaczył, że ponieważ brakuje scentralizowanych statystyk dotyczących trudności dotykających system opieki zdrowotnej, jego raport opiera się na ankiecie rozesłanej do pracowników oddziałów ratunkowych i pogotowia ratunkowego. Udało się w ten sposób zbadać sytuację ponad połowy ze 680 placówek ratownictwa medycznego we Francji.

W 2022 roku problemy dotyczyły pojedynczych oddziałów, teraz odnotowano je w ponad połowie departamentów - oświadczył szef Samu-Urgences Marc Noizet cytowany przez AFP.

Sytuacja jest poważna, dostęp do pilnej pomocy medycznej we Francji nie może dalej się pogarszać, wzywamy do głębokich zmian strukturalnych - zaapelował związek zawodowy. Zaznaczono, że konieczne jest usprawnienie przyjmowania nagłych przypadków, zwiększenie dostępnych łóżek szpitalnych i podwyższenie stawek oferowanych personelowi medycznemu za pracę w nocy i w weekendy.

W porównaniu z 2022 rokiem sytuacja pogorszyła się w 41 proc. placówek ratownictwa medycznego - przekazała Francuska Federacja Szpitali podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Tego lata całkowicie zamknięto 5 z 680 placówek ratownictwa medycznego we Francji, ok. 40 z nich musiało tymczasowo wstrzymać pracę - powiedział z kolei minister zdrowia Aurelien Rousseau we wtorek na antenie stacji France 2.