Francja ratuje porozumienie z Iranem

Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif, który w niedzielę przyleciał do Biarritz, gdzie obradują przywódcy państw G7, rozmawia z szefem dyplomacji Francji Jean-Yvesem le Drianem - informuje Reuters, powołując się na źródło w Palacu Elizejskim.

"Zarif przekaże odpowiedź irańskiego kierownictwa na propozycję francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, mającą na celu uratowanie porozumienia z 2015 r. w sprawie irańskiego programu nuklearnego" - pisze Reuters, powołując się na wysokiego rangą irańskiego dyplomatę.

Irańska telewizja państwowa poinformowała, że rzecznik MSZ Iranu Abbas Musawi wykluczył ewentualność jakiegokolwiek spotkania Zarifa z prezydentem USA Donaldem Trumpem bądź z kimś z delegacji USA.



Europejscy przywódcy starają się - jak pisze Reuters - zażegnać zaostrzającą się konfrontację między Iranem i Stanami Zjednoczonymi od czasu, kiedy Trump wycofał USA z porozumienia Teheranu z mocarstwami światowymi z 2015 r. w sprawie irańskiego programu nuklearnego i przywrócił sankcje wobec Iranu.



To dlatego Francja zaprosiła irańskiego ministra spraw zagranicznych do Biarritz - pisze AP, powołując się na anonimowego przedstawiciela francuskich władz. Zapytany, czy Biały Dom wiedział o tej wizycie, ów przedstawiciel francuskich władz powiedział: "działamy na naszych własnych warunkach", ale zaznaczył, że Macron i Trump, którzy spotkali się w sobotę, przeprowadzili dłuższą rozmowę na temat Iranu. Był to też temat rozmowy podczas sobotniej kolacji przywódców państw G7.



Macron oświadczył, że nie ma formalnego mandatu do występowania w imieniu przywódców G7, jeśli chodzi o przesłanie dla Iranu. Według agencji dpa, w przesłaniu tym podkreśla się m.in., że "za wszelką cenę" trzeba uniknąć wejścia Iranu w posiadanie bomby atomowej i że należy znaleźć drogę do dialogu, by uniknąć eskalacji napięć w regionie i konfliktu zbrojnego.

