Francja: Regiony i miasta promują rowery na czas po izolacji sanitarnej

Na wyjście z izolacji sanitarnej, które - jak zastrzegają politycy i lekarze - nie będzie oznaczać końca epidemii Covid-19, francuscy merowie i szefowie regionów starają się przygotować ścieżki rowerowe, by zmniejszyć liczbę osób w transporcie miejskim i podmiejskim.

Wymóg zachowania tzw. dystansu społecznego, czyli odległości co najmniej metra między dwoma osobami, wydaje się nie do spełnienia w autobusach i wagonach metra. "Ścisłe przestrzeganie tej zasady zmniejszyłoby ładowność transportu publicznego o 80 proc. Oznaczałoby to, że w regionie paryskim 4 mln osób musiałyby zmienić sposób przemieszczania się" - wskazał przewodniczący rady podparyskiego departamentu Dolina Marny, Christian Favier.

Problem ten powoduje, że coraz więcej radnych lansuje "taktyczną urbanistykę", co oznacza tworzenie lekkich tymczasowych instalacji, takich jak barierki i klocki, czy malowanie na jezdni linii wyznaczających ścieżki rowerowe - objaśnia autor artykułu w czwartkowym numerze dziennika "Le Monde".

"Mamy historyczną okazję, by w kilka miesięcy zrealizować to, co w normalnych czasach zabrałoby całe lata" - zauważył urbanista Dominique Riou w dokumencie opublikowanym we wtorek przez Institut Regionu Paryskiego, zajmujący się studiami i badaniami nad urbanistyką.

"Taktyczna urbanistyka" nie ogranicza się do ścieżek rowerowych. Może prowadzić również do poszerzenia chodników w celu utrzymania odpowiednio dużej odległości między pieszymi.

Region paryski Ile-de-France już przeznaczył 300 mln euro na nowe ścieżki rowerowe, z których część pokrywać się będzie z liniami metra i szybkiej kolejki dojazdowej RER. Jak zapowiedziała przewodniczące rady tego regionu Valerie Pecresse, suma ta pokryje 60 proc. kosztów projektu; resztę zapłacić mają departamenty i gminy oraz rząd, który stworzył specjalny fundusz rowerowy.

Prowizoryczny regionalny szlak rowerowy ma być gotowy na 11 maja - dzień częściowego zakończenia izolacji sanitarnej we Francji. Ścieżki rowerowe, wyznaczone barierkami, klockami czy liniami na jezdni, przebiegać będą przez bulwary, a nawet przez drogi szybkiego ruchu. Dostępne będą również dla hulajnóg.

W samej stolicy mer Anne Hidalgo zachęca paryżan do używania dwóch kółek i zapowiada utworzenie prowizorycznych ścieżek rowerowych wzdłuż trzech najbardziej zatłoczonych linii metra.

Radni z Paryża i okolic obawiają się, że po zakończeniu izolacji sanitarnej wielu mieszkańców regionu, wciąż niepokojących się możliwością zarażania w transporcie publicznym, wsiądzie do samochodów, co spowoduje gigantyczne korki i wielokrotnie zwiększy zanieczyszczenie powietrza.

Ułatwienia związane z przemieszczaniem się rowerem zapowiedziały również inne francuskie miasta i regiony.

Na stronie internetowej miesięcznika "Causeur" Isabelle Marchandier zwraca uwagę, że używanie rowerów miejskich po zakończeniu izolacji zmusi ich użytkowników do noszenia przy sobie żelu czy płynu do dezynfekcji roweru, gdyż infekcja poprzez dotyk rękami jest jednym z zasadniczych sposobów zakażenia koronawirusem.

Z Paryża Ludwik Lewin