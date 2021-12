Francja: Rekonstruktorzy Notre-Dame szukają kamieni do odbudowy katedry

Rekonstruktorzy paryskiej katedry Notre-Dame szukają kamieni do odbudowy świątyni. Najbliższe złoża wapienia, przypominające strukturą i wiekiem ten, jakiego użyli średniowieczni budowniczy, znajdują się w departamencie Oise – podaje we wtorek stacja France Info Culture.

Departament Oise, położony w regionie Hauts-de-France, około 100 km od Paryża, to "królestwo minerałów" z kamieniołomów w Saint-Maximin - wskazują geolodzy.

Na 40 hektarach kamieniołomu na wolnym powietrzu eksploatowany jest wapień, powstały ponad 45 mln lat temu, kiedy morze zakryło tzw. basen paryski.

Ten wapień, nazwany luteńskim, może zostać wykorzystany do rekonstrukcji katedry Notre-Dame w Paryżu, ponieważ ma te same właściwości, co kamienie użyte do budowy katedry.

Architekci rozważają jego użycie do odbudowy zniszczonego w pożarze w kwietniu 2019 roku sklepienia katedry. "Kamienie ze sklepienia, które przetrwały pożar są zwęglone. Absolutnie nie będziemy w stanie ich użyć, bo konstrukcyjnie nie wytrzyma (obciążenia)" - wskazał główny architekt zabytków Philippe Villeneuve, cytowany przez France Info Culture.

Z Paryża Katarzyna Stańko