Francja: Rekordowy dzienny przyrost zakażeń koronawirusem - prawie 180 tys.

We Francji stwierdzono we wtorek rekordowy dzienny przyrost zakażeń koronawirusem - 179 807 przypadków - poinformowało ministerstwo zdrowia w Paryżu. To największa liczba dobowych infekcji w Europie od początku pandemii.

Więcej zakażeń w ciągu 24 godzin jest zgłaszane tylko w Stanach Zjednoczonych i Indiach. W USA w poniedziałek stwierdzono 505 tys. nowych infekcji.

Poprzedni rekordowy bilans we Francji, wynoszący 104 611 zakażeń, został ogłoszony w sobotę. Siedmiodniowa średnia krocząca nowych przypadków, która niweluje codzienne nieprawidłowości w zgłaszaniu, wzrosła do nowego rekordowego poziomu 87 500.

W niedzielę i poniedziałek ministerstwo zdrowia Francji zgłaszało tylko około 30 000 nowych zakażeń dziennie.

W ostatnich 24 godzinach we Francji zmarło w związku z koronawirusem 290 osób, tym samym liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju wzrosła do ponad 123 000.

Według rządowych danych około 77 proc. francuskiej populacji jest obecnie w pełni zaszczepione, co znacznie zmniejsza liczbę hospitalizacji i zgonów.