Francja: Rektor meczetu o zabitym nauczycielu: „wykonał swoją pracę”; rzecznik rządu: "lincz"

„Nauczyciel wykonał swoją pracę” - ocenia w wywiadzie prasowym rektor meczetu w Lyonie Kamel Kabtane. Natomiast rzecznik rządu Gabriel Attal mówi o linczu, do którego miało dojść w mediach społecznościowych przed zabójstwem nauczyciela historii w Conflans-Sainte-Honorine.

"Miał prawo podnosić poziom intelektualny w zakresie tolerancji i wolności słowa. Był pełen szacunku, a nawet zasugerował, aby uczniowie, którzy mogli być zszokowani, wyszli. Chciał nauczać bez obrażania kogokolwiek" - oświadczył w niedzielę rektor Kabtane, cytowany przez dziennik "Le Figaro".

"Jak działać, aby wspólnie żyć? Musimy ze sobą rozmawiać i myśleć o tym. Musimy mieć inną wizję islamu "- dodał Kabtane, zapowiadając, że w niedzielne popołudnie zbierze rektorów innych meczetów departamentu, aby rozmawiać na temat zabójstwa Samuela Paty'ego w związku z jego nauczaniem o wolności słowa i pokazywaniem uczniom karykatur Mahometa.

Z kolei rzecznik rządu Gabriel Attal oznajmił w niedzielę, że ci, którzy wzięli udział w linczowaniu Paty'ego w mediach społecznościowych, są odpowiedzialni za jego śmierć. W sieci są nagrania, nawołujące do przemocy i potępiające nauczyciela.

"Jestem przekonany, że ci, którzy uczestniczyli w publicznym linczu tego nauczyciela, - a są filmy, które zostały opublikowane w mediach społecznościowych, być może są też inne akcje, których nie widzieliśmy - ponoszą odpowiedzialność za to, co się stało " - powiedział Attal w telewizji BFMTV.

Rada Meczetów Rodanu wezwała w niedzielę wiernych do większego angażowania się we wspólne sprawy. Zaapelowała do imamów, aby "wykorzystali piątkowe kazania, by przypomnieć wiernym, że Francja jest naszą wspólnotą przeznaczenia i wezwać ich do jeszcze większego zaangażowania do życia razem, do pełnego szacunku i braterstwa".

"Jesteśmy zobowiązani do wzmocnienia badań nad ideologicznymi podstawami myśli ekstremistycznej i walki z tymi, którzy ją karmią i finansują" - oznajmiła Rada.

Z Paryża Katarzyna Stańko