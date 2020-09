Francja: Resort zdrowia wprowadza lokalnie dodatkowe restrykcje w związku z pandemią

Minister zdrowia Francji Olivier Veran zapowiedział w czwartek wprowadzenie lokalnie od soboty dodatkowych restrykcji związanych z pandemią koronawirusa w Lyonie i w Nicei. To efekt szybko rosnącej liczby nowych zakażeń w tych miastach.

Minister wyjaśnił, że w Lyonie i w Nicei obowiązywać będą podobne środki ostrożności, jak w Marsylii, Bordeaux i Gwadelupie, gdzie kilka dni temu zaostrzono koronawirusowe restrykcje. Wprowadzono tam zakaz zgromadzeń z udziałem powyżej 10 osób, nakaz noszenia maseczek w 27 gminach, zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 20 oraz nakaz zamykania barów i restauracji do północy.

Veran wyjaśnił, że decyzje dotyczące Lyonu i Nicei zostały podjęte wskutek danych o współczynniku zakażeń, który w tych miastach wynosi odpowiednio 200 i 150 na 100 tys. mieszkańców. "To czterokrotne przekroczenie progu alarmowego" - powiedział minister na konferencji prasowej.

"Nasza walka polega na wprowadzeniu środków zapobiegających napływowi pacjentów do szpitali. To wyścig z czasem, musimy podjąć decyzję we właściwym czasie - nie za wcześnie, ponieważ są one wiążące, ale też nie za późno" - podkreślił.

Veran ostrzegł także, że "jeśli sytuacja zdrowotna nie ulegnie poprawie" w Marsylii i Gwadelupie, "bez wątpienia konieczne będzie podjęcie jeszcze silniejszych środków bezpieczeństwa". Wyjaśnił, że kolejnym krokiem w walce z rozprzestrzeniającą się tam pandemią może być całkowite zamknięcie barów lub wprowadzenie zakazu zgromadzeń publicznych.

Powiedział także, iż w 53 departamentach przekroczony został próg alarmowy 50 przypadków zakażeń na 100 000 mieszkańców i pod uważną obserwacją jest kilka dużych aglomeracji, w tym Paryż. "W Lille, Tuluzie, Rennes, Dijon i Paryżu współczynnik zakażeń jest wysoki, rzędu 3-4-krotności wskaźnika alarmowego", ale "krytyczne progi nie zostały jeszcze przekroczone" - wyjaśnił Veran.

Resort zdrowia wprowadził także na terenie całego kraju dodatkowe obostrzenia w przedszkolach i żłobkach. Do tej pory pracownicy tych placówek musieli zakładać maseczki tylko w obecności rodziców dzieci, natomiast od przyszłego tygodnia ochronę na twarzy będą musieli nosić także podczas zajęć z dziećmi.