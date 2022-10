Francja: Rosnące ceny paliw, kilometrowe kolejki i kłótnie na stacjach benzynowych w Paryżu

Młodzi kierowcy w Paryżu skrzykują się w mediach społecznościowych, podając sobie informacje o przyjeżdżających na stacje benzynowe cysternach. Cwaniacy przepychają się na skuterach poza kolejnością, aby ominąć kilometrowe kolejki samochodów osobowych i ciężarówek, bo od dwóch tygodni w kraju brakuje paliwa.

Na obwodnicy łączącej Paryż z lotniskiem Charles-de-Gaulle znajduje się kilka stacji benzynowych. Wszystkie są zatłoczone z kilometrowymi kolejkami zdesperowanych kierowców. W dwóch nie było w środę rano benzyny, ale kierowcy i tak czekali z nadzieją na przyjazd cysterny.

"Czekam od dwóch godzin, bo i tak nie mam co ze sobą robić. Pusty bak oznacza brak kursów" - tłumaczy PAP Michel, kierowca Ubera, który od dwóch dni "pauzuje". "Oni zarabiają po 5 tys. euro miesięcznie i nie wstyd im blokować rafinerii. Uważam, że to skandal, bo ja i moi koledzy nie mamy żadnych przywilejów socjalnych" - Michel krytykuje związkowców z CGT, którzy domagają się 10 proc. podwyżki płac dla zatrudnionych robotników francuskich rafinerii.

"Średnie miesięczne wynagrodzenie operatora rafinerii TotalEnergies we Francji w 2022 r. wynosi 5000 euro miesięcznie, w tym udział w zyskach (4300 euro miesięcznie bez udziału w zyskach)" - podał koncern TotalEnergies w komunikacie prasowym.

Inni kierowcy są podzieleni odnośnie zysków koncernów paliwowych we Francji. Uważają, że giganci petrochemiczni powinni się dzielić zyskami z pracownikami, a nie wypłacać dywidendy akcjonariuszom w czasie kryzysu energetycznego.

"To przez wojnę na Ukrainie nie ma dostaw paliw. Pewnie będzie jeszcze gorzej" - prognozuje Marie, która z sudoku w ręku spokojnie czeka w aucie na swoją kolej na stacji benzynowej w podparyskim Saint-Denis. "Wolę nie wychodzić z samochodu, bo część kierowców jest agresywna, nawet kobiety. Widziałam, jak jedna opluła kierowcę busa, który nabierał paliwo na zapas, a ten uderzył ją pięścią w głowę" - relacjonuje.

"To jest horror. Ja nie mogę realizować wizyt domowych u moich pacjentów. Codziennie dojeżdżam do szpitala około 50 km, a potem mam wizyty, które od tygodnia odwołuję" - tłumaczy PAP pielęgniarka Amelie, która pracuje w Paryżu, a dojeżdża z podparyskiego Suresnes. "Ludzie są niekulturalni, pchają się. Nikt tym nie zarządza, a cwaniacy na skuterach z kanistrami wpychają się poza kolejnością" - dodaje.

Młodzi paryscy kierowcy skrzykują się w mediach społecznościowych, gdzie podają sobie lokalizacje stacji z benzyną oraz przyjazdy cystern. Starsi mieszkańcy Paryża w większości zrezygnowali z przemieszczania się samochodem, a swoje pojazdy z pełnymi bakami oddali dzieciom i wnukom, którzy dojeżdżają do pracy.

W podparyskim Boulogne-Billancourt na małej osiedlowej stacji benzynowej doszło do przepychanek. "Młodzi chuligani nabierają benzynę na zapas do kanistrów, mimo że to zabronione, ale na stacjach samoobsługowych nikt tego nie weryfikuje, a limitów nie ma. Policja musiała rozdzielać bijących się kierowców. Ciągle mam wrzaski pod oknem i smród benzyny" - żali się PAP mieszkanka, której okna wychodzą na stację paliw.

Ceny paliw na stacjach wzrosły w ciągu dwóch tygodni o kilkadziesiąt centów. Olej napędowy kosztuje 2,15 euro za litr w porównaniu z około 1,69 euro przed strajkiem. Z kolei benzynę można kupić za 3,5 - 4 euro za litr w internecie, gdzie handlarze i spekulanci ogłaszają się, że gotowi są sprzedać swoje zapasy paliwa, ale dwa razy drożej niż wynosi cena na stacjach.

Według sondaży Instytutu Elabe dla stacji BFM TV opublikowanego w środę 64 proc. Francuzów przyznało, że strajki i niedobory paliwa dotknęły ich osobiście, utrudniając funkcjonowanie. 51 proc. respondentów popiera rząd, który ogłosił przymusowy nakaz powrotu do pracy strajkującym pracownikom rafinerii koncernu Esso-ExxonMobil. Odmowa grozi grzywną do 10 tys. euro oraz karą aresztu do 6 miesięcy. Związkowcy popierani przez lewicową partię Francja nieujarzmiona oraz przez komunistów odmawiają jednak powrotu do pracy.

Na około jednej trzeciej stacji paliw w kraju brakuje paliwa. W regionie paryskim Ile-de-France oraz regionie Hauts-de-France odsetek ten wynosi od 44 do 50 proc.

Z Paryża Katarzyna Stańko

