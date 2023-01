Francja: Rośnie liczba wypadków na stokach, rząd rusza z kampanią bezpiecznej jazdy na nartach

W ostatnich latach we Francji odnotowuje się wzrost urazów, a nawet zgonów, na stokach narciarskich. Przed zbliżającym się okresem ferii zimowych francuski rząd rozpoczął kampanię edukacyjną na temat dobrych praktyk narciarskich i sposobów unikania wypadków - informuje portal The Local.

Wielojęzyczna kampania ma na celu zmniejszyć liczbę wypadków we francuskich górach, gdzie każdego roku trzeba ratować od 42 tys. do 51 tys. osób - według danych krajowej sieci bezpieczeństwa górskiego (SNOSM).

W sezonie narciarskim 2021/22 służby ratunkowe przeprowadziły 49 622 interwencji na francuskich stokach, a 45 985 osób było leczonych z powodu urazów. Dane te pokazują wzrost liczby interwencji o 13 proc. w porównaniu ze średnią z pięciu lat poprzedzających pandemię oraz wzrost liczby rannych o 8 proc.

Kilka incydentów na stokach trafiło na pierwsze strony gazet, m.in. historia pięcioletniej Brytyjki, która zginęła po tym, jak dorosły narciarz zderzył się z nią w alpejskim kurorcie Flaine, oraz śmierć francuskiego aktora Gasparda Ulliela, który zmarł w wyniku wypadku na nartach w Sabaudii.

Kampania obejmuje m.in. porady dotyczące bezpieczeństwa na stoku i poza nim oraz animowane instrukcje dla dzieci.

W sezonie narciarskim 2021/22 w wyniku wypadków na nartach we Francji zginęło 12 osób. SNOSM zgłosił również "znaczną liczbę zgonów nieurazowych, głównie z powodu problemów z sercem" na francuskich stokach.

We Francji, drugim co do wielkości regionie narciarskim na świecie, znajduje się 220 ośrodków narciarskich, obejmujących ponad 26 500 hektarów ziemi.