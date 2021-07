Francja: Rośnie liczba zakażeń koronawirusem, ale coraz mniej hospitalizacji

We Francji wzrasta dobowa liczba osób zakażonych koronawirusem, ale coraz mniej jest hospitalizacji związanych z Covid-19 - wynika z opublikowanych w sobotę danych francuskiej służby zdrowia.

Ostatniej doby we Francji odnotowano 4696 nowych przypadków infekcji koronawirusem, co oznacza duży wzrost w porównaniu do 3006 tydzień wcześniej. W związku z Covid-19 zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin 19 osób.

AFP przekazała, że po niedawnym spadku liczby zakażeń koronawirusem nastąpił kolejny wzrost związany z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta, który jest bardziej zaraźliwy od pozostałych.

Zarazem jednak zmniejsza się liczba osób hospitalizowanych; obecnie z powodu Covid-19 w szpitalach przebywa 7183 pacjentów, z czego 101 zostało przyjętych ostatniej doby. Tydzień wcześniej było w szpitalach 7912 chorych na Covid-19. Mniej jest również osób w stanie krytycznym - 947, z których 9 przyjęto ostatniej doby. Dzień wcześniej było ich łącznie 953. W szczytowym momencie trzeciej fali pandemii w placówkach medycznych we Francji leczono ok. 6 tys. pacjentów w ciężkim stanie.

Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się we Francji 5,79 mln osób, z których około 111 tys. zmarło. Przeciwko Covid-19 zaszczepiono 35 722 248 osób, w tym 27 255 605 w pełni.