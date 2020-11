Francja: Rośnie liczba zakażeń koronawirusem, rośnie też liczba zgonów

We Francji zanotowano w ciągu minionej doby 16 282 nowe przypadki koronawirusa, co oznacza duży wzrost w porównaniu z danymi z wtorku, gdy poinformowano o 9155 nowych zakażeń. W kraju zmarło w tym czasie 380 osób - podało w środę ministerstwo zdrowia.

Łącznie we Francji zakaziło się koronawirusem 2 170 097 osób. Zmarło do tej pory 50 618 chorych, co stawia kraj na siódmym miejscu na świecie pod względem zgonów na Covid-19.

We francuskich szpitalach przebywa obecnie 29 972 pacjentów z koronawirusem, z czego 4 148 na oddziałach intensywnej terapii.

Prezydent Emmanuel Macron przedstawił we wtorek w orędziu do narodu plany łagodzenia obostrzeń epidemicznych. Pierwszy etap luzowania restrykcji ma zacząć się 28 listopada, wtedy otwarte zostaną sklepy z produktami, które nie są niezbędne do życia. Drugi etap ma wejść w życie 15 grudnia, tak aby do Świąt sklepy, teatry i kina były ponownie otwarte, a trzeci 20 stycznia - wraz otwarciem restauracji, kawiarni i barów.