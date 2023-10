Francja: Rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum

Punktualnie o godz. 7 w komisjach wyborczych we Francji rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych i ogólnokrajowym referendum. W aglomeracji paryskiej zarejestrowało się 11,5 tys. wyborców, w całej Francji – prawie 20 tys.

We Francji działają dwa okręgi konsularne: w Paryżu i w Lyonie. W całym kraju na czas wyborów i referendum zostało powołanych 18 obwodowych komisji wyborczych. W aglomeracji paryskiej działa ich siedem, jedna z nich w budynku ambasady RP.

W sumie do wyborów na terenie całego kraju zostało zarejestrowanych 19 858 wyborców, z czego w aglomeracji paryskiej 11 522, a w samym Paryżu 8 715 - przekazała PAP ambasada RP w Paryżu.

W kraju jest wyraźnie więcej chętnych do głosowania niż w ostatnich wyborach - dodała placówka.

Wszystkie komisje we Francji rozpoczęły prace zgodnie z planem, czyli punktualnie o godz. 7. Lokale wyborcze we Francji będą planowo otwarte do godz. 21.