Francja: Rozpoczyna się kampania wyborcza przed wyborami lokalnymi

Kandydaci startujący w marcowych wyborach lokalnych we Francji rozpoczęli w czwartek kampanię wyborczą. Dominujące w niej tematy to ocieplenie klimatu, reforma emerytalna oraz inwestycje i poprawa jakości życia Francuzów.

W Paryżu socjalistyczna mer Anne Hidalgo w wyborach zmierzy się z centrowym kandydatem partii rządzącej Republiko Naprzód! (REM), posłem i byłym rzecznikiem rządu Benjaminem Griveaux. Ze startu w wyborach zrezygnował w czwartek konserwatysta Pierre-Yves Bournazel.

Hidalgo, podobnie jak inni startujący w wyborach socjaliści, opiera swój program na tematyce zmian klimatu oraz pomocy społecznej. Obiecała m.in. stworzyć szkołę kształcącą specjalistów w tej dziedzinie. Zapowiada również wygospodarowanie 20 mld euro na budowę 300 tys. mieszkań przeznaczonych na wynajem w cenach 20 proc. poniżej rynkowych. Mer zapowiedziała również zorganizowanie referendum w sprawie krótkoterminowego wynajmu lokali w Paryżu w systemie Airbnb, którego jest przeciwniczką.

Centroprawicowa partia Republikanie (LR) startują w wyborach z hasłami poprawienia standardu życia Francuzów, wzmocnienia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym oraz walki z radykalizmem religijnym.

Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy wsparł w tym tygodniu kandydującego ponownie na mera Nicei Christiana Estrosi, swojego wieloletniego przyjaciela z LR, uczestnicząc na początku tygodnia w otwarciu ogrodów oraz w corocznej tradycyjnej kolacji organizowanej przez Radę Przedstawicielską Instytucji Żydowskich we Francji (CRIF) w Nicei. Estrosi, urzędujący mer Nicei, który obecnie prowadzi tam w sondażach, wyprzedzając kandydata skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (dawniej Frontu Narodowego) Philippe'a Vardona, w marcu będzie ubiegał się o stanowisko już po raz trzeci.

Centryści z REM podkreślają w swoich programach wdrożenie tzw. programu 3D dla regionów, którego hasłem są: decentralizacja, dywersyfikacja oraz dekoncentracja. Rządowy program ma dać więcej niezależności merom i samorządowcom w prowadzeniu lokalnej polityki gospodarczej i społecznej.

Wybory lokalne to ważny test dla rządzącej REM prezydenta Emmanuela Macrona. Ugrupowanie powstałe rok przed wyborami prezydenckimi w 2017 roku wciąż jeszcze tworzy struktury lokalne.

Konserwatyści z LR walczą o zachowanie przewagi w 572 miastach, a socjaliści - o utrzymanie przewagi w 349 miastach oraz o odzyskanie władzy utraconej w ostatnich wyborach w 123 miejscowościach. Na więcej mandatów w miastach i na prowincji liczy szefowa Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Jej partia w ostatnich wyborach doszła do władzy w 14 miastach. Le Pen obiecuje zorganizowanie referendum w sprawie ogłoszonej przez obecny rząd reformy emerytalnej, poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie napływu nielegalnych imigrantów do kraju.

15 marca we Francji 47 mln uprawnionych do głosu Francuzów w pierwszej turze wyborów wybierze w 34 970 gminach około 500 tys. przedstawicieli władz lokalnych. Każda gmina do 100 mieszkańców ma siedmiu radnych, a miasta do 300 tys. mieszkańców - 69. W dużych miastach liczba radnych waha się od kilkudziesięciu, jak w Lyonie (71) do 163 - jak w Paryżu. W pierwszej turze wygrywają ci, którzy zdobędą ponad 50 proc. głosów. Druga tura, w której mandaty dzielone są proporcjonalnie, przewidziana jest na 22 marca.

