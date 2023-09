Francja: Rząd ewakuował pięć Afganek, które uciekły przed talibami do Pakistanu

Francja ewakuowała w poniedziałek pięć Afganek, które z powodu zagrożenia ze strony rządzących od dwóch lat w Kabulu Talibów uciekły do Pakistanu. Jest wśród nich między innymi dawna rektorka uniwersytetu, nauczycielka tajnej szkoły, dziennikarka telewizyjna i pracownica organizacji pozarządowych - relacjonuje agencja AFP.

Francja otacza szczególną opieką kobiety zagrożone przez talibów z powodu zajmowania przez nie ważnych stanowisk w afgańskim społeczeństwie czy też bliskich kontaktów z Zachodem - zaznaczył Didier Leschi, dyrektor francuskiego urzędu imigracji i integracji.

"Operacja jest kontynuowana po cichu" - dodał Leschi, podkreślając, że "jeśli inne kobiety z podobną historia znajdą schronienie w Pakistanie" to ewakuacja będzie zapewne powtórzona.

"Dziękuję (rządowi) za pokazanie, że było to możliwe" - zareagowała w poniedziałek była socjalistyczna minister edukacji Najat Vallaud-Belkacem, obecnie prezeska organizacji pozarządowej France terre d'asile (franc. Francja ziemią azylu), dodając, że kolejnym krokiem powinno być odcięcie "kroplówek i otwarcie humanitarnej śluzy powietrznej dla tych Afganek". Delphine Rouilleault z tej samej organizacji podkreśliła w rozmowie z AFP, że decyzja rządu została "ciężko wywalczona" przez aktywistów.

Od czasu powrotu do władzy w Afganistanie w połowie sierpnia 2021 roku reżim talibów stopniowo ogranicza prawa afgańskich kobiet, które nie mogą już uczęszczać do szkoły po ukończeniu 12 roku życia, nie mają dostępu do uniwersytetów, a nawet parków czy hal sportowych. Kobiety nie mogą też pracować dla organizacji pozarządowych i są wykluczone z większości stanowisk w służbie cywilnej. Ostatnio władze nie wpuściły na pokład samolotu zmierzającego do Dubaju 100 kobiet, które miały tam kontynuować studia.

W Afganistanie, poza domami kobiety muszą się całkowicie zakrywać. "Twarze kobiet powinny być zakryte" - powiedział niedawno rzecznik resortu cnoty i zwalczania występku, Mohammad Sadiq Akif. Kobieta ma swoją własną wartość, która maleje, gdy patrzą na nią mężczyźni; Allah daje szacunek zasłoniętym kobietom i "jest w tym jakaś wartość" - zaznaczył talibski urzędnik.