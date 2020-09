Francja: Rząd przeznaczy 2 mld euro na wsparcie kultury

Rząd Francji przeznaczy 2 mld euro na kulturę. Na duże wsparcie mogą liczyć ikony francuskiej kultury i historii: Wersal, Opera Paryska czy Centrum Pomników Narodowych, których finanse ucierpiały przez pandemię koronawirusa - pisze we wtorek dziennik "Le Figaro".

Utrzymanie zabytków kosztuje budżet państwa rocznie około 340 mln euro, a drugie tyle łożą samorządy. Obiektów zabytkowych jest we Francji około 44 tys. "Zatem te kwoty nie są wystarczające w sytuacji, kiedy co chwila płoną we Francji katedry" - pisze we wtorek dziennik "Le Figaro".

W ramach planu wsparcia kultury wartego 2 mld euro rząd zamierza wydać 600 mln euro na renowację obiektów zabytkowych - podaje gazeta, która dotarła do szczegółów przedsięwzięcia.

Na wsparcie przedstawień zostanie przeznaczone 432 mln euro, na kina - 165 mln.

Plan ma pozwolić na nadrobienie zaległości w zakresie renowacji i częściowo odciąży Wersal czy Luwr, których finanse znacząco ucierpiały od marca do czerwca z uwagi na kwarantannę - podkreśla dziennik.

"Trzeba chodzić do teatru, do kina, nie ma ryzyka" - tłumaczył w minioną środę premier Jean Castex, wskazując, że maski skutecznie chronią przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

Szef rządu zapowiedział wówczas rekompensaty dla teatrów i kin za straty poniesione z powodu wprowadzonej we Francji w marcu kwarantanny.

Musimy wspierać sektor kultury, a Francuzi muszą "rozwijać się wraz z wirusem" - podkreślił Castex w publicznym radiu France Inter.

Z Paryża Katarzyna Stańko