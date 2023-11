Francja: Rząd przyjął budżet, po raz 16. pomijając parlament; opozycja protestuje

Premier Elisabeth Borne ponownie uruchomiła we wtorek wieczorem art. 49,3, co pozwala na przyjęcie tekstu bez głosowania w parlamencie. Opozycja krytykuje rząd, wskazując, że po raz 16. decyduje się na użycie art. 49.3 konstytucji, pomijając parlament w kluczowych dla kraju kwestiach - informują w środę francuskie media, w tym "Le Monde".

"Nie możemy pozbawić Francji budżetu", a "doskonale wiemy, że nie ma alternatywnej większości, która byłaby zdolna do porozumienia w sprawie budżetu" - uzasadniała premier swoją decyzję podczas krótkiego wystąpienia w Zgromadzeniu Narodowym. Została tam wygwizdana po przybyciu na krótko przed północą we wtorek.

Posłowie lewicowej Francji Nieujarzmionej natychmiast zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności wobec rządu, który ma niewielkie szanse na przyjęcie, gdyż nie cieszy się poparciem prawicy.

Rząd dołoży 200 mln euro do funduszu wsparcia dla Kijowa, aby umożliwić armii ukraińskiej kontynuację zakupów francuskiego sprzętu, zapowiedział we wtorek przed Zgromadzeniem Narodowym minister sił zbrojnych Sebastien Lecornu. "Pozwoli nam to również obrać nową strategię pozyskiwania nowego sprzętu dla armii ukraińskiej" - dodał minister, podkreślając, że wojna na Ukrainie to "konflikt, od którego nie możemy się odwracać".

Budżet Ministerstwa Sił Zbrojnych wzrośnie w 2024 r. o 3,3 mld euro (+7,5 proc.) i osiągnie poziom 47,2 mld euro, zgodnie z przyjętą w lipcu nową ustawą o programowaniu wojskowym na lata 2024-2030.

Z Paryża Katarzyna Stańko