Francja: Rząd zapowiada luzowanie ograniczeń w branży rozrywkowej

Rząd Francji zapowiedział w poniedziałek poluzowanie ograniczeń covidowych w branży rozrywkowej. W miastach kraju odbywają się tego dnia koncerty plenerowe w ramach corocznego święta muzyki (Fete de la musique).

Przed Pałacem Elizejskim w Paryżu koncert muzyki elektronicznej zagra francuski kompozytor i wykonawca muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Wydarzenie to ma symbolizować koniec pandemii i początek sezonu koncertów i wydarzeń kulturalnych we Francji.

Prezydent Emmanuel Macron udekorował w poniedziałek Jarre'a i innego muzyka Marca Cerrone, orderem Legii Honorowej.

"Udekorowałem dwie wielkie gwiazdy za wszystko, co zrobiły, i za to, że nas inspirują" - powiedział szef państwa. Utwory Jarre'a i Cerrone "są w sercu francuskiej, europejskiej i światowej muzyki i możemy być dumni z tej muzyki tworzonej we Francji, która promieniuje na cały świat" - dodał Macron.

Minister kultury Roselyne Bachelot poinformowała w poniedziałek o wznowieniu koncertów z publicznością na stojąco od 30 czerwca.

Od 9 lipca rząd zezwoli na ponowne otwarcie dyskotek i klubów nocnych z ograniczenie m liczby klientów do 75 proc. w przypadku zamkniętych pomieszczeń oraz bez limitu osób w dyskotekach na wolnym powietrzu - poinformował z kolei w poniedziałek minister ds. małych i średnich przedsiębiorstw Alain Griset, po spotkaniu w Pałacu Elizejskim z przedstawicielami branży.

Od klientów lokali nie będzie wymagane zakrywania nosa i ust, ale konieczna będzie "przepustka sanitarna" zaświadczająca o szczepieniu, przebytej infekcji koronawirusa lub o negatywnym wyniku testu.

Tymczasem w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono w kraju u 487 osób. W szpitalach zmarło 40 chorych; liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 110 807.

Do szpitali przyjęto 216 chorych, 48 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 132 do 10 386. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 1655 chorych.

Co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało od początku kampanii 32 224 257 osób (tj. 48,1 proc. populacji i 61,4 proc. osób dorosłych), a16 698370 - dwie dawki (tj. 24,9 proc. populacji i 31,8 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 558849 osób, z czego 177 864 pierwszą dawką, a 380 976 - drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko