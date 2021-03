Francja: Rząd zwróci rodzinie ofiary Holokaustu obraz Gustava Klimta skradziony w 1938 r.

Francja zwróci obraz “Róże pod drzewami” Gustava Klimta jego prawowitym właścicielom, rodzinie Nory Stiasny - poinformowała minister kultury Roselyne Bachelot w poniedziałek.

"Róże pod drzewami" są w posiadaniu paryskiego Muzeum d'Orsay od lat 80. XX wieku.

Zostaną zwrócone rodzinie Stiasny, która została z niego wywłaszczona przez nazistów podczas przymusowej sprzedaży działa w sierpniu 1938 roku w Austrii.

Rząd w najbliższym czasie przedstawi ustawę zezwalającą na tę restytucję - sprecyzowała minister kultury.To jedyny obraz Gustava Klimta należący do Francji - dodała na konferencji prasowej Bachelot.

Dzieło było wystawiane w Orsay po zakupie w 1980 roku. W tamtym czasie nic nie wskazywało na kradzież. "To właśnie w ostatnich latach ustalono prawdziwe pochodzenie obrazu" - dodała Bachelot, co skłoniło potomków do zwrócenia się o jego restytucję pod koniec 2019 r.- doprecyzowała minister kultury

Z Paryża Katarzyna Stańko