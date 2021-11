Francja: Rzecznik rządu: nie ma planów wzmocnienia restrykcji przeciwepidemicznych

Sytuacja epidemiczna we Francji pogarsza się, ale na tym etapie rząd nie ma planów zaostrzenia restrykcji związanych z piątą falą Covid-19 – poinformował w środę rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal.

"Pandemia rozprzestrzenia się wszędzie, (...) ale teraz radzimy sobie z nią lepiej dzięki szczepieniom i wprowadzeniu paszportu sanitarnego" - powiedział dziennikarzom Attal po posiedzeniu rządu.

We wtorek minister zdrowia Olivier Veran zaapelował do Francuzów o kontynuowanie szczepień oraz przyjmowanie dawki przypominającej, ponieważ pierwszy raz od września wskaźnik zakażeń koronawirusem we Francji wzrósł z 50 do 100 osób na 100 tys. mieszkańców w ciągu 7 dni.

Veran ostrzegł, że wzmożenie epidemii "wyraźnie wygląda na początek piątej fali".

Pod koniec lipca we Francji wszedł w życie obowiązek posiadania certyfikatu sanitarnego (dowód szczepienia lub negatywny test na koronawirusa) w miejscach, w których zgromadzi się ponad 50 osób, czyli m.in. w kinach, teatrach, muzeach i halach sportowych. Następnie nakaz posiadania takiego certyfikatu został rozszerzony na inne miejsca publiczne.

Od początku kampanii szczepień 51,5 mln osób otrzymało co najmniej jedną dawkę (76,5 proc. całej populacji), a 50,4 mln jest w pełni zaszczepionych (74,8 proc. całej populacji).