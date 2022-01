Francja: Sąd skazał dwie pracowniczki centrum szczepień za fałszowanie certyfikatów

Dwie pracowniczki centrum szczepień przeciwko Covid-19 w Bordeaux, które sfałszowały kilkanaście certyfikatów i sprzedały je zainteresowanym, zostały skazane w piątek przez sąd - pierwsza na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu, a druga - na trzy miesiące.

Sprawa fałszowania certyfikatów w centrum szczepień (vaccinodrome) Bordeaux-Lac, działającym w parku wystawienniczym w stolicy departamentu Żyrondy, wyszła na jaw w sierpniu.

Pierwsza z kobiet była sądzona zaocznie, ponieważ aktualnie przechodzi Covid-19. Udowodniono jej sfałszowanie kilkunastu certyfikatów. Sąd skazał ją na 10 miesięcy i grzywnę w wysokości 1750 euro.

Jej koleżanka, która podrobiła w sumie dwa certyfikaty, została ukarana trzema miesiącami więzienia w zawieszeniu i grzywną w wysokości 350 euro. Sąd przychylił się do wniosku obrony, by kara nie była wpisywana do krajowego rejestru karnego.

Afera z fałszowaniem certyfikatów w departamencie Żyrondy była pierwszą tego typu we Francji - podkreśla na swym portalu lokalna rozgłośnia radiowa France Bleu Gironde.