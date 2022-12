Francja: Sąd utrzymał wyrok dożywocia dla sprawcy udaremnionego zamachu w pociągu z 2015 roku

Sąd apelacyjny w Paryżu utrzymał w czwartek w mocy wyrok dożywocia dla islamisty Ajuba El Hazzaniego, sprawcy udaremnionego zamachu w pociągu wysokich prędkości Thalys w 2015 roku we Francji.

Marokańczyk El Hazzani wsiadł 21 sierpnia 2015 roku do pociągu na stacji w Brukseli uzbrojony m.in. w karabinek Kałasznikowa oraz 300 sztuk amunicji z zamiarem dokonania masakry. Zanim go powstrzymano, ranił trzy osoby, jedną ciężko. Został następnie obezwładniony przez pasażerów pociągu, w tym amerykańskich żołnierzy w cywilu.

"Sąd uznaje, że oświadczenia, jakie złożył pan w trakcie wysłuchania (...) wzbudziły wątpliwości, co do tego, czy przeprowadzony został autentyczny proces autorefleksji" - przekazał jeden z sędziów w uzasadnieniu czwartkowej decyzji, zwracając się do El Hazzaniego.

Sąd apelacyjny dodał, że mężczyzna spędzi co najmniej 22 lata w więzieniu bez możliwości zwolnienia warunkowego. Teraz El Hazzani i jego prawnicy mają pięć dni, aby zdecydować o złożeniu ostatecznej apelacji do francuskiego Sądu Najwyższego - poinformowała agencja Reutera.

W grudniu 2020 roku specjalny sąd przysięgłych w Paryżu uznał El Hazzaniego winnym usiłowania morderstwa z zamiarem popełnienia aktu terroryzmu. Zdaniem sądu celem Marokańczyka było zabicie około 200 pasażerów pociągu.