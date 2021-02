Francja: Samorządowcy chcą rejonizacji w kampanii szczepień przeciw Covid-19

Stowarzyszenie merów regionu stołecznego Ile-de-France (Amif) skrytykowało w sobotę rządową kampanię szczepień przeciw koronawirusowi za opóźnienia i chaos organizacyjny. Zażądali wprowadzenia rejonizacji, która ich zdaniem pozwoliłaby usprawnić cały proces.

W komunikacie prasowym merowie domagają się ustanowienia "geograficznej karty szczepień" w celu rozwiązania problemów organizacyjnych towarzyszącym krajowej kampanii szczepień przeciw Covid-19.

Samorządowcy wytykają rządowi brak możliwości zarejestrowania się na szczepienia w przypadku wielu osób mimo odpowiedniego wieku, a ponadto opóźnienia oraz wielokrotne rejestrowanie tych samych osób w różnych ośrodkach. W szczególności krytykują "małą liczbę dostępnych dawek", brak "planowania wizyt" i długie listy oczekujących.

Amif chce rejonizacji. Strategia ta pozwoliłaby, zdaniem merów, uniknąć podwójnych rejestracji i lepiej mierzyć zapotrzebowanie na szczepienia. "Geograficzna karta szczepień" miałaby być również dokumentem potwierdzającym zaszczepienie.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 21 231 kolejnych osób, w szpitalach zmarło 199 chorych na Covid-19 - podała w sobotę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Od początku pandemii liczba wykrytych zakażeń wzrosła do 3 448 617, a zgonów do 81 647.

W ciągu ostatnich 24 godzin do szpitali przyjęto 1085 chorych z Covid-19, w tym 191 na oddziały intensywnej terapii.

Liczba hospitalizowanych pacjentów zmniejszyła się o 228, do 26 196. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 3294 chorych z Covid-19.

Odsetek testów z wynikiem dodatnim nadal wynosi 6,1 procent.

Od początku kampanii zaszczepiono w kraju 2 888 430 osób; 2 248 531 osób otrzymało pierwszą dawkę, a 639 899 również drugą dawkę szczepionki.

Z Paryża Katarzyna Stańko